Als je wilt afvallen, moet je gemotiveerd zijn. Anders bereik je geen resultaten. Maar soms is het niet gemakkelijk om gemotiveerd te blijven. Wij hebben 10 tips voor je om de moed erin te houden. Pas ze toe op momenten waarop je geneigd bent om voor die slagroompunt te bezwijken.

#1 Pas een bikini en bekijk jezelf in de spiegel. Zou jij op dit moment klaar zijn voor het strand? De volgende maaltijd schep je vast kleinere porties op.

#2 Vraag jezelf tijdens het eten van een gebakje af of het nu eigenlijk echt de moeite waard is? Is deze ‘caloriebom’ nu echt zo hemels? Vaak is het antwoord: nee, en daarmee zal een deel van je eetlust verdwijnen.

#3 Als je iets lekkers eet, dan moet het wel écht de moeite waard zijn. Sla alle ‘middelmatige’ lekkere dingen af. Wees selectief.

#4 Koop een kleiner bord voor jezelf. Kleinere borden leiden tot kleinere porties.

#5 Laaf je aan salades en fruit en bedenk hoeveel gezonder je eet nu je besloten hebt iets aan de lijn te doen. Een weldaad voor je lichaam

#6 Bedenk dat je van gezond eten ook mooier wordt. Een mooiere huid, mooier haar, mooiere nagels.

#7 Beloof jezelf een klein cadeautje als er een pond of een kilo (het hangt van je doelstelling af) vanaf is.

#8 Hang die strakke jurk die je niet meer past goed in zicht.

#9 Trek (in je vrije tijd) de broek van vorig jaar weer eens aan. Niet voor eventjes maar de hele dag. Confronteer jezelf met de vetrolletjes die er vorig jaar niet waren.

#10 Vat opmerkingen van mensen die vinden dat je ‘dik’ bent geworden (waar bemoeien ze zich mee!) als een uitdaging op. Deze zomer zullen ze je benijden!

