Het is Milan Fashion Week! Trendystyle is erbij. Hier zijn de allereerste streetstyle foto’s en trends vanuit Milaan. De influencers gingen los met crop tops en bizarre haarkleuren voor 2021.

Milan Fashion Week dag 1. Streetstyle mode. Dit draagt het modepubliek. Trends & kapsels. Foto: Charlotte Mesman

Wat zijn de allerhipste modetrends voor herfst winter 2021 volgens de influencers bij de Fashion Week in Milaan? En wat gaan de haartrends voor het komende seizoen volgens de streetstylers doen? Op deze eerste dag van de Milan Fashion Week (op de catwalks showen deze week de allernieuwste modecollecties voor lente zomer 2022) gaven wij onze ogen – en camera – goed de kost! Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien doe je er ideeën van op.

Het is natuurlijk nog véél te vroeg om conclusies over de modetrends en kapseltrends trekken, maar we kunnen je wél vertellen wat we vandaag hebben gezien.

Als we naar de outfits van het modepubliek kijken, dan vallen ons qua modetrends en haartrends voor het nieuwe seizoen een paar dingen op:

#1 Metallics en glitter

Allereerst zagen we heel wat metallics en glitter voorbijkomen: hoge goudkleurige laarzen, een zilverkleurige jurk, een broek in blauwe pailletten, een haarband met groene pailletten.

#2 Groen!

Een andere modetrend die in het oog sprong, was de grote hoeveelheid groen die voorbijkwamen: appelgroen, flesgroen, olijfgroen, gifgroen, saliegroen. Kortom… de Milan Fashion Week zag vandaag groen!

#3 Middenrif showen

Verder was het aantal crop tops enorm! Blote buik showen is nog steeds een supertrend dus ben je er verknocht aan geraakt, wanhoop dan niet, want middenrif is nog steeds hyperhip!

#4 Broekpakken en blazers

Behalve jurken, mini-jurkjes en rokken met vrouwelijke blouses zagen we ook (nog steeds) opvallend veel broekpakken met lange, stoere blazers. Ook deze trend zet door!

#5 Schoenen & co.

Plastic schoenen, veterschoenen met hoog opgetrokken witte sportsokken, hooggehakte sandaaltjes, stoere boots, mocassins en enkellaarsjes en sneakers voerden de boventoon. Geen van de influencers had zich al aan nieuwe schoenentrends als klompen of wintersandalen met nepbont gewaagd.

#6 Haarsnitten, kapsels, haarkleuren. Haar is belangrijker dan ooit!

Maar wat vooral opviel, waren de haarsnitten en haarkleuren. Haar is belangrijker dan ooit! Een enkele influencer heeft zich al aan een wolf cut gewaagd. Pony’s waren vandaag ook van de partij en zijn goed voor een instant coole look. Maar op de haarkleuren gingen de influencers en het modepubliek pas echt goed los! Think: knalrode haarkleuren, face framing, grote kleurcontrasten, geaccentueerde uitgroei. grijstinten, warme en koele blondkleuren. Alles wat je maar kunt bedenken!

Snel meer vanuit Milaan!

Liefs, xxx

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE