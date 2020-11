Beauty tips. 9x Anti-aging tips voor zachte, jonge handen

Hoe zien jouw handen eruit? Je handen vertellen een heleboel over je. Over je dagelijkse activiteiten, je beautyroutine, je leeftijd. We mogen elkaar dan niet meer de hand schudden, ze worden wél gezien! Alle reden dus om aandacht aan je handen te besteden. Je kunt een heleboel doen om je handen, die het elke dag weer zwaar te verduren krijgen, jong te houden. We hebben 9x anti-aging tips voor je!

Hoe verouderen je handen?

Net zoals de rest van ons lichaam verouderen ook onze handen. De huid wordt dunner, je handrug gaat rimpels vertonen, en je handen ‘verdorren’ (verliezen volume) waardoor aders en handpezen beter zichtbaar worden en je handen er ingevallen en vermagerend kunnen gaan uitzien. Een ander bekend (en gehaat) ouderdomsverschijnsel is het ontstaan van pigmentvlekken. Dit kan genetisch bepaald zijn maar wordt ook bevorderd door onbeschermde blootstelling aan de zon.

Wat kun je doen om je handen mooi te houden?

Bescherm je handen tegen de zon, ook in de winter. Draag huishoudhandschoenen tijdens het afwassen of schoonmaken. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen bevatten agressieve chemicaliën die je huid en nagels kunnen schaden. Hydrateer je handen regelmatig. Verwen je handen ook eens met een handmasker of serum. Gebruik, als het even kan, zeep om je handen te ontsmetten. Desinfecterende handgels op basis van alcohol drogen je huid uit en tasten de beschermingsbarrière ervan aan. Draag bij koud weer altijd handschoenen. Wil je iets aan de pigmentvlekken op de rug van je handen doen, dan kun je lasertherapie overwegen. Een paar behandelingen met de pulserende laser leveren al goede resultaten op. In geval van intensieve vlekken kan een specifiek lasertype geïndiceerd zijn. Je huidarts kan je hierin adviseren. Voor een meer elastische huid en meer volume gebruiken cosmetische artsen tegenwoordig fillers op basis van hyaluronzuur (een lichaamseigen stof). Ze geven je handen een gladder en voller aanzien waardoor ze een aanmerkelijk jongere uitstraling hebben. Ook tegen rimpels wordt hyaluronzuur gebruikt maar in een andere samenstelling, dit om de huid te revitaliseren. Beide behandelingen (zie ook punt 7) zijn niet-invasief. Voor een gladdere en goed onderhouden huid kan je ook af en toe een chemische peeling laten doen.

Zoals je ziet, is er op het gebied van de medisch-cosmetische behandelingen heel want gaande. Handverjongende behandelingen zijn bepaald geen nieuwigheid meer.

Maar waar het uiteindelijk allemaal op aankomt, is de dagelijkse verzorging van je handen, dus: beschermen tegen externe factoren en goed insmeren!

