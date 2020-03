Liefde en relaties. Top 6 Ruziepunten in de liefde

Hoelang zijn jullie al samen? Meer dan 3 jaar? Goed, dan hebben jullie waarschijnlijk de idyllische fase van de eerste tijd glansrijk achter jullie gelaten en hebben jullie elkaar al goed leren kennen. Ook op het gebied van de ruzies. Want denk maar niet dat je onder dat aspect van de liefde uitkomt.

Iedereen die met een ander samenwoont, of je nu liefdespartners bent of medehuurder, maakt wel eens ruzie met elkaar. Juist het feit dat je samen een ruimte deelt, is vaak aanleiding voor vurige woordenwisselingen. Maar er zijn nog veel meer andere redenen waarom liefdespartners elkaar regelmatig in de haren vliegen. We hebben de vijf meest voorkomende aanleidingen voor knallende ruzies voor je op een rijtje gezet. Je kent ze vast, maar het is misschien goed om ze eens een keer bewust door te nemen. Wellicht helpt het om te voorkomen dat jullie bij het minste en geringste met elkaar de strijd aangaan:

Ruzies over bedruimte. Wie ligt waar en hoe? Komt het je bekend voor? Een groter bed zou misschien een oplossing kunnen zijn. Tegenwoordig kiest men ook vaak voor gescheiden bedden (lees ook ‘Samen slapen of gescheiden bedden?‘). Want iedereen weet dat een verstoorde nachtrust niet goed is voor de gezondheid en… het humeur (en een slecht humeur zou wel weer eens tot ruzie kunnen leiden)! Ruzies over eigen ruimte. Hoe vaak hoor in je in films niet: ‘Ik heb meer ruimte nodig’? En hier zit natuurlijk wel iets in. Heb je aan het begin van een liefdesrelatie de neiging om als het ware met je partner te versmelten, in de daaropvolgende fases gaat het er toch vooral om om elkaar als individu (met de daarbij behorende tekortkomingen) te accepteren en lief te hebben. En om als individu met een eigen persoonlijkheid door het leven te gaan heb je ruimte nodig om jezelf te ontwikkelen en ontplooien. Is ‘ruimte’ een struikelpunt in je relatie, accepteer dan dat ieder zijn eigen hobby’s en interesses heeft, zijn eigen ideeën en gedachten, en liefst, als het even kan, ook eigen hoekje voor zichzelf. Ruzie over vriendschappen. Hoe vaak wordt daar niet ruzie over gemaakt? Heb je vrienden of vriendinnen die hij niet mag, houd ze dan liever weg bij je partner. En praten je oude schoolvriendinnen graag over die ‘goeie ouwe’ tijd (toen je hem nog niet kende), snoer ze dan de mond of ga buiten de deur eten, want hij zou zich wel eens buitengesloten kunnen voelen. Ruzies door jaloezie. Jaloezie is een grote boosdoener, zeker als er geen aanleiding voor is. Ben jij de jaloerse partner, probeer dan realistisch te zijn en zorg ervoor dat je fantasie geen loopje met je neemt. Heb je een jaloerse partner, probeer hem of haar dan zoveel mogelijk gerust te stellen. Aan het probleem van de jaloezie moet je samen werken. Kom je er niet uit, vraag dan hulp van buitenaf. Ruzies over de vakantie. Kennen jullie dat? Jij gaat het liefst naar een zonovergoten plekje waar je heerlijk kunt relaxen en hij houdt van avontuur en ontberingen (of andersom). Probeer een compromis te vinden of wissel de verschillende soorten vakanties af. De ene keer krijgt hij zijn zin, de andere keer jij. Een derde oplossing is dat jullie alleen op vakantie gaan. Het is een grote stap maar het kan heel verfrissend werken. Voor jezelf en voor je relatie. Ruzies over de families van herkomst, ruzie over jouw en zijn familie. Het is nu eenmaal een feit dat bemoeienissen van de achterliggende families het evenwicht in een relatie hevig kunnen verstoren. Hoe minder inmenging, hoe beter, zouden we zeggen. Hoe groter invloed van de achterliggende families op jullie leven, hoe groter de inbreuk op de rust in jullie relatie. De oplossing is om goed grenzen te trekken. Tot hier… en niet verder!

