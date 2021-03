Geloofde jij het toen ze tegen je zeiden: ‘Als je 30 bent kun je doen en laten wat je wilt‘, ‘Je bruiloft is de mooiste dag van je leven‘, ‘Zwanger? Dat doe je toch gewoon even!‘ en ‘Je kinderen worden zoals je ze opvoedt‘? Hahahaha… goed, dan laten we je graag nog even in je droomwereld, sterker nog, misschien troost dit je: ‘40 is het nieuwe 30‘. Misschien maakt dat je blij, blijf je die spijkerbroek met scheuren van je dochter dragen en maak je nog een selfie om het helemaal af te maken.

Maar ben je realistischer en sta je met beide benen stevig op de grond, luister dan naar wat we je te zeggen hebben, want wij gaan je – zonder er doekjes om te winden – vertellen wat je na je veertigste verjaardag kunt verwachten:

Je lichaam verandert

Je lichaam verandert en vooral ook je hormoonhuishouding. We zeggen niet dat je morgen de menopauze ingaat, maar weet wel dat de premenopauze (de ‘overgang’) jaren duurt en je voor verschillende verrassingen kunt komen staan (verrassingen als je de verschijnselen niet kent): stemmingswisselingen, snellere gewichtstoename dan normaal, haartjes die groeien waar ze niet thuishoren en een dunnere huid in de hals… Wat zeg je? Is jouw hals geen probleem? Laten we het er over vijf jaar nog eens over hebben als je wanhopig op zoek bent naar een wondercrème om je hals strakker te maken en je onderkin weg te werken. Beter nog: neem nu alvast je voorzorgsmaatregelen, doe gezichtsgymnastiek, informeer naar voedingssupplementen en eet gezond.

Je vriendenkring verandert

De vrienden die je leven eerst druk bevolkten, worden je nu steeds dierbaarder – tenminste een paar daarvan – en daarom heb je liever wat minder maar wel heel goede vrienden. Voorheen ging je enthousiast op elke uitnodiging in, bracht je avonden door met mensen die enkel en alleen over hun werk praatten, en dat was prima zo (ook al verveelde je je af en toe zo ongeveer dood). Maar na je veertigste, als je begint te merken hoe kostbaar je tijd eigenlijk is, spreek je liever af met weinig maar echt goede vrienden en vriendinnen, als welkome afwisseling op de avondjes op de bank met Netflix.

Je houding ten opzichte van specialisten verandert

Had je vroeger het volste vertrouwen in specialisten als artsen, advocaten en belastingadviseurs, nu begint twijfel de kop op te steken, niet omdat jij het zoveel beter weet (al weet je er inmiddels ook heel wat van) maar wel omdat die mensen vaak zoveel jonger zijn dan jij. Gedachten als ‘Toen hij/zij naar de peuterschool ging, ging ik al naar de universiteit; wanneer heeft hij/zij in hemelsnaam alle kennis die hij/zij zegt te bezitten opgedaan?‘ zullen zich steeds vaker opdringen.

Je wordt wijzer

Alle zekerheiden die je had als het op politiek, mode en opvoeding aankwam… komen opeens op losse schroeven te staan. Hoe meer ervaring in het leven, hoe meer je beseft dat je in werkelijkheid maar heel weinig weet, hoe meer je inziet dat het geen zin heeft om je te verliezen in oeverloze discussies over dingen die niet belangrijk zijn.

Je hebt geen geduld meer

Je hebt geen geduld meer en dit beschouw je niet als een beperking maar als een enorme luxe. Je hebt in je leven al genoeg in de rij gestaan. Als het in de winkel druk is, ga je naar huis en koop je de dingen die je nodig hebt online. Als je een avondje uit eten gaat, dan bespreek je van tevoren een tafeltje. Heb je dat niet gedaan en is het restaurant vol, dan zoek je een ander restaurant. Geen haar op je hoofd die erover denkt om met die trendy lui aan de bar te gaan lanterfanten totdat er een tafeltje vrijkomt. Dan liever de bank met Netflix (zie boven).

Je wordt onverbiddelijk met tijdrovende mensen of dingen

Je leert (eindelijk) ‘Nee‘ te zeggen tegen al die dingen die je tijd verspillen. Je vermijdt alle activiteiten en sociale aangelegenheden die je niet interesseren en vertikt het nog langer om hele middagen te verdoen met verjaardagen van vriendjes van je kinderen. Je doet alleen nog maar dingen die je leven verrijken. Amen.

Door: Hanne Katten