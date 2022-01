Boost je dagelijkse spijkerbroeken look met een kleurrijke of bijzondere top. Duikel lang vergeten jasjes uit je kast op en leg combinaties die je nooit eerder gedragen hebt. Laat je inspireren door de streetstyle outfits van het modevolk.

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Wat draag jij op je spijkerbroek? De winnende combinatie voor 2022 is: jeans plus crop top/T-shirt en donkere blazer. Maar soms wil je iets anders. We hebben vijf originele streetstyle ideeën voor je om je spijkerbroeken look een nieuwe twist mee te geven.

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

#1 Roesjesblouse en krulletjesgilet

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Think out of the box. We zeiden het al. Al sinds een paar jaar presenteren de modehuizen hun spijkerbroeken graag met mooie blouses (Valentino, Dior). In het winterseizoen mag je die look luister bijzetten met een warme gilet, al dan niet met etnische touch.

#2 Rock T-shirt en half/half blazer

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Spijkerbroeken en rock T-shirts hand in hand maar je look wordt pas echt een blikvanger als je het geheel afmaakt met een half/half blazer. Dit is een moderne variant op de klassiek jeans + wit T-shirt + klassieke donkere blazer combinatie.

#3 Etnisch jasje met brede riem

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Je bent ze deze winter vast al in de modecollecties tegengekomen: jasjes en blazers, zelfs kimono’s met etnische of exotische prints. Draag ze op je spijkerbroek en snoer een stoere riem in je taille. Supercool!

#4 Het klassieke ruiten jasje

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Geef je spijkerbroeken look een unieke uitstraling mee met een bijzonder jasje. Think out of the box. Misschien heb je ergens nog een klassiek jasje hangen waarmee je een opvallende combinatie met jeans kunt maken. Een goed alternatief is een bouclé jasje in Chanel stijl (deze jasjes zijn overigens helemaal in lijn met de modetrends voor 2022).

#5 Fluwelen jasje met doorzichtige top

5x Streetstyle ideeën voor jouw spijkerbroeken look. Foto Charlotte Mesman

Fluweel terug is in de mode. Volgens Tom Ford zou elke heer een fluwelen jasje in zijn garderobekast hebben moeten hangen. Volgens ons geldt dat ook voor de dames. Fluweel straalt luxe uit. Onder een fluwelen jasje kun je van alles dragen, zelfs een doorzichtig truitje, een mooie beha en een paar kettinkjes.

Bekijk de streetstyle foto’s en doe inspiratie op voor nieuwe spijkerbroek looks.

