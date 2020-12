Zin in een nieuwe haircut? Laat je gedachten er alvast overgaan. Dit is de top 5 haartrends voor 2021.

Nooit eerder begonnen we het nieuwe jaar met gesloten kapsalons. In de tussentijd groeit ons haar door en is er op het gebied van de haartrends voor 2021 een heleboel (spannends) gaande. Alle tijd om je gedachten alvast te laten gaan over je nieuwe haircut voor 2021! We lichtten al een aantal interessante haartrends uit (shag kapsels en pixie cuts) aan de hand van de kapsels bij Saint Laurent voor voorjaar zomer 2021, maar voor het gemak zetten we de hotste haartrends voor het nieuwe jaar nog een keer voor je op een rijtje.

Top 5 haartrends voor 2021. Dit zijn de top hair cuts voor het nieuwe jaar

1. Pony’s komen terug, en hoe! In het jaar 2021 gaan we voor statement pony’s: zwaar, vol, dik en recht, breed, lang, kort… Voor wat voor een pony je ook kiest, ga er totaal voor.

2. Superscherp geknipte bob- en lokkapsels. Strong, statement. In het jaar 2021 kennen we geen gulden middenwegen. De halflange kapseltjes zijn supercool en scherp geknipt.

3. Pixie cuts. Jong, dynamisch, modern. De pixie cut blijft een super haartrend. Ga voor een vlotte cut met niet al teveel volume bovenop het hoofd.

4. Shag kapsels! Deze retro haartrend doet al sinds jaren mee. Hoe jouw coupe 2021 eruit zal zien, hangt af van de textuur van je haar. Maar cool is-ie altijd, zo’n shag! (zie de coverfoto)

5. Superlang en vrouwelijk haar. XL haar komt terug en we dragen het op een supervrouwelijke manier. Zin in verandering maar geen zin om aan de haarlengte te komen? Ga voor wat zachte lokjes rond je gezicht.

TRENDYSTYLE