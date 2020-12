4 Tips om je gezichtshuid tegen de winter te beschermen

Misschien wist je het niet, maar de blootstelling van een onbeschermde huid aan koude lucht is misschien wel net zo schadelijk als de blootstelling van de (onbeschermde) huid aan de zon.

De winter(kou) kan net zo schadelijk voor je huid zijn als de zomer(zon). De inwerking van koude lucht op de huid beschadigt de huidbarrière waardoor het vochtpeil van de huid zakt en de huid droger en ook kwetsbaarder wordt. De overgang van de koude buitenlucht naar een warme(re) omgeving kan bovendien de haarvaatjes beschadigen omdat er veel van de elasticiteit van deze kleine adertjes wordt gevergd. Op den duur kan dit tot couperose leiden. Alles bij elkaar kan de winterkou, net zoals de zon, voor vroegtijdige huidveroudering leiden. Anders dan bij de zon, waarvoor we de afgelopen jaren (of is het decennia?) uitgebreid voor gewaarschuwd zijn, vindt de winterkou ons vaak onvoorbereid.

Wat kunnen we doen om onze huid tegen lage temperaturen te beschermen?

We zagen al dat de winterkou ervoor zorgt dat de huid aan natuurlijke bescherming inboet. Daarom is het belangrijk om de bescherming van de huid te vergroten. Je kunt dit doen door naast je traditionele basiscrème (die ook in dit seizoen een anti-zonnefilter van tenminste 15 SPF moet bevatten) ook een (nog) vette(re) crème te gebruiken. Deze crème moet de huid als het ware isoleren. Ook de lippen, die anders dan je huid niet eens een hoornlaag hebben, zullen bij gure winterkou extra bescherming nodig hebben.

1. Kies je de juiste wintercrème

Hoe kies je je wintercrème? In eerste instantie mag je op je gevoel afgaan. Voelt de crème goed aan? Vooral als je van nature al een vette huid hebt, is het belangrijk om je wintercrème goed te kiezen. Een al te vette crème is dan misschien niet de juiste keuze. Denk eerder aan een crème met een antioxiderende werking op basis van vitamine E en bioflavonoïden. Vanzelfsprekend heeft een droge huid veel bescherming nodig. Voor die huid is een vette(re) crème een goede optie.

2. De rol van make-up

Ook make-up kan je huid extra bescherming bieden. Breng je op je beschermende dagcrème een foundation aan dan betekent dat nog eens een extra isolatielaagje voor je huid. En zo kan ook een vette en/of hydraterende lippenstift extra bescherming voor je lippen betekenen.

3. Het reinigen van de huid

’s Avonds moet de huid natuurlijk, net zoals in ieder ander seizoen, grondig gereinigd worden. Kies je reinigingsproduct met zorg. Vermijd zeep of andere agressieve middelen en gebruik geen producten met alcohol.

4. Anti-aging behandelingen

Overigens is de winter een ideale periode voor anti-aging behandelingen zoals een laserbehandeling tegen couperose, een intensieve peeling (thuis of bij de esthetische dermatoloog) of een behandeling (onder toezicht van een dermatoloog) op basis van transretinolzuur/tretinoine, een vitamine A derivaat dat bij acné gebruikt wordt maar dat ook betrekkelijk goede resultaten geeft bij de bestrijding van rimpels, droogtelijntjes en ouderdomsvlekken. Tijdens deze behandelingen mag de huid niet worden blootgesteld aan de zon en dat maakt de winter heel geschikt voor dit soort ‘ingrepen’.

TRENDYSTYLE