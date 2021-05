5 Signalen dat de menopauze eraan zit te komen (en snel ook!)

Herken jij de volgende vijf situaties? Dan zijn het wel eens zo kunnen zijn dat de menopauze dichtbij is, maar dan ook héél dichtbij:

1. Heb je onverwachte moordneigingen, voel je een sterke aandrang om iemand van de aardbodem te doen verdwijnen (in gedachten natuurlijk)?

Het maakt niet uit of het die automobilist is die je zo ongeveer van de weg rijdt of die vrouw aan het loket die je onbeschoft behandelt… Als de woede in je opborrelt en je killer instinct de overhand krijgt, ben je voor niets of niemand bang, zelfs niet voor uniformen. Helaas voor hem, en daarmee bedoelen we je levenspartner, vier je je opgekropte woede op hem bot. Hij die gewoonlijk geen schuld heeft, afgezien misschien dan van het feit dat hij bestaat. Erger nog zijn de weinige keren dat hij wél iets heeft misdaan. Dan neemt je woede een onmetelijke omvang aan zodat zelfs jij bang bent dat je letterlijk zult ontploffen. Als hij helder van geest is, maakt hij zich op zulke momenten uit de voeten en laat hij je alleen tot je killer instinct bedaard is.

2. Zeg je vaak tegen jezelf en anderen: ‘Op mijn leeftijd neem ik geen blad meer voor mijn mond en zeg ik wat ik denk’?

Het erge is dat je het nog doet ook, zodra de gelegenheid zich voordoet en ongeacht met wie je in gesprek bent. Of het nu vriendinnen zijn die zich enkel en alleen schuldig maken aan het feit dat ze zich kleden als tieners ondanks de ‘aging’ van lijf en leden. Of het nu de onderwijzers van je kinderen zijn die zich enkel en alleen schuldig aan het feit dat je ze onuitstaanbaar vindt… Jij zegt wat je denkt.

3. Heb je gemerkt dat vet zich in andere lichaamszones ophoopt dan voorheen?

Was je eerst overwegend een ‘peer’ (vet op je heupen en dijen), nu schiet de weegschaal onverwacht omhoog en gaat het vet in je middel en je borsten zitten zodat je richting ‘appel’ gaat. Hoe het ook zij, het komt op hetzelfde neer: vet hoopt zich op.

4. Sla je een menstruatie cyclus over en denk je dat dat normaal is?

Normaal zou het zijn als je nooit meer ongesteld zou worden. Dan pas ben je echt in de menopauze, met alle nadelen van dien maar ook met een enkel voordeel. Maar de bastaard kiest er in de pre-menopauze voor om dan wel, dan niet te verschijnen. Als hij zich twee keer op een rij niet laat zien, maak je je illusies en ren je naar je gynaecoloog om aan te kondigen dat je nu echt in de menopauze bent en dat je klaar bent om alle nodige onderzoeken te doen, om vervolgens met een tikje sadistische ondertoon te horen te krijgen: ‘Eh, nee, mevrouw, zou werkt het niet. Je moet een jaar lang niet ongesteld worden, wil er sprake zijn van menopauze. Kom maar terug als er een heel jaar voorbij is…’ En dus zit er niets anders op dan verder te leven in onzekerheid zonder dat je weet of je de volgende maand je cyclus nu wel of niet zult overslaan.

5. Doekt er in jouw tas een tot nu toe onbekend voorwerp op?

Een mysterieus en onmodieus, een ronduit ouderwets voorwerp… de waaier. Of als je technologisch bent misschien wel een miniventilator die je op je Iphone aansluit. Ook hier geldt weer dat het niet uitmaakt hoe je ermee omgaat: je hebt opvliegers en ze verschijnen op de meest ongelegen momenten, toevallig altijd – kijk eens aan – als je in gezelschap verkeert of een ‘sociaal moment’ beleeft, gewoon zomaar, om je het leven nog een beetje moeilijker te maken…

Herken je iets van dit alles? Deel het met ons en anderen. Er wordt gewoon te weinig over gezegd. Laten we elkaar helpen :-)

Hanne Katten voor Trendystyle