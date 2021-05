31 Ongelooflijk eenvoudige (maar effectieve) tips tegen stress

Het is misschien wel het meest gebruikte woord in het dagelijks leven: stress. Wie krijgt er niet mee te maken? Een beetje stress is (soms) gezond, maar als je lange tijd onder druk staat, is het tijd om er bewust iets aan te doen. We hebben 31 supereenvoudige tips voor je. Breng ze maar eens in de praktijk. Goodbye, stress!

1. Mijd het gezelschap van negatieve mensen

2. Zoek de buitenlucht op

3. Ga naar de kinderboerderij, ook al ben je er veel te oud voor, en geniet van de dieren die je er ziet. Dieren knuffelen is een ware liefdestransfusie!

4. Concentreer je op je ademhaling

5. Doe aan yoga (al was het maar via Youtube)

6. Pluk een bos veldbloemen voor jezelf (wel even checken welke bloemen je mag plukken!)

7. Sport regelmatig

8. Glimlach tegen die vreemde met dat vriendelijke gezicht

9. Schrijf je emoties op

10. Schrijf een brief aan een geliefd persoon waarin je je hart blootlegt en verstuur ‘m vervolgens niet

11. Brei een trui, haak een lapje, timmer een meubel in elkaar, verf een muur, werk in de tuin

12. Zeg eens wat vaker: ‘Ik houd van je’

13. Doe aan seks, alleen of met je geliefde

14. Luister naar klassieke muziek

15. Zet je mobieltje uit

16. Neem een break van je computer

17. Breng een luie dag in bed door

18. Laat die flinke huilbui maar eens een keer komen

19. Zing luidkeels met de radio mee

20. Ruim je huis op en/of maak het schoon

21. Eet een broodje met kaas. Tryptofaan (in kaas) en complexe koolhydraten (brood) zijn een winnende combinatie voor de aanmaak van serotonine in de hersens (hogere niveaus van serotonine werken kalmerend).

22. Zeg eens ‘Nee’ en doe het woord ‘moeten’ in de ban

23. Drink minder koffie, drink meer groene thee

24. Dans! Al was het maar alleen in huis op je lievelingsnummer

25. Geef een geliefd persoon een knuffel

26. Laat je masseren (door de schoonheidsspecialiste of door je geliefde)

27. Bereid met liefde een maaltijd voor jezelf

28. Lees een (papieren) boek

29. Stop met het checken van de social media

30. Neem een ontspannend bad of verwen jezelf met uitgebreide douche met een nieuwe douch(verwen)gel

31. Schrijf een gedicht ook al moet je daarvoor wat verlegenheid overwinnen.

TRENDYSTYLE