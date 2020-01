Verliefdheid wordt wel vergeleken met een heuse ziekte. Goed beschouwd valt daar wel iets voor te zeggen. Verliefdheid kan bijvoorbeeld dezelfde symptomen hebben als een griepje. Niet altijd zijn de kenmerken even herkenbaar. Ze verschillen per persoon (en zelfs per verliefdheid). Bovendien geeft ons onderbewustzijn vele, subtiele signalen af die het verschil maken tussen een echte verliefdheid of een vluchtige bevlieging. Als je deze signalen niet kent, kan het moeilijk zijn om ze in kaart te brengen. Vandaar dit lijstje met de symptomen van verliefdheid. Neem het maar eens door en ontdek of jij de man (vrouw) van je dromen hebt ontmoet.

#1 Je hebt last van slapeloosheid, wordt vroeg wakker of hebt moeite met inslapen.

#2 Je hebt weinig of geen eetlust.

#3 Je hebt moeite om je op andere dingen dan hem (haar) te concentreren.

#4 Je denkt de hele dag aan hem (of haar) en wilt de hele dag bij hem (haar) zijn.

#5 Je ziet alles door een roze bril. Het leven was nog nooit zo mooi. Je hebt enorm veel energie, ideeën, hoop voor de toekomst (samen).

#6 Je praat alles wat hem (haar) betreft goed.

#7 Je wilt niet alleen zijn. Je wilt de hele dag bij hem (haar) zijn.

#8 Je controleert de hele tijd je mobieltje omdat je elke keer denkt dat je een berichtje (van hem of haar) hebt.

#9 Je bent benieuwd naar zijn (haar) familie.

#10 Je transpireert meer dan gewoonlijk en voelt je soms zelfs een beetje misselijk. Het zou verliefdheid kunnen zijn (in combinatie met de kenmerken hierboven is het vrijwel zeker verliefdheid). Verliefdheid is een psychosomatische aandoening met, juist ja, psychosomatische symptomen.

#11 Sinds je hem (haar) kent, denk je niet meer aan je ex (en als je al aan je ex denkt, is het alleen maar om vergelijkingen te maken waarbij het lijdend voorwerp van je verliefdheid steevast als winnaar uit de bus komt).

#12 Je bent jaloers. De kleinste dingen maken je jaloers, ook die dingen die je gewoonlijk niet jaloers maken.

#13 Je hebt minder last van spanningen en stress (het enige wat je bezighoudt, is of en wanneer je hem/haar weer zult zien). Verliefdheid is een fantastisch tegengif tegen angsten en zorgen. Het heeft ongeveer hetzelfde effect als een cocktail met vrienden drinken. Als je verliefd bent, maakt je lichaam meer oxytocine (knuffelhormoon) aan waardoor je minder gespannen en geremd bent, en je je zekerder van jezelf voelt.

#14 Je pupillen verwijden zich. Op het moment dat je de juiste persoon ontmoet, of op momenten zoals de eerste kus, doet zich een fenomeen voor dat de artsen wel ‘mydriasis’ (pupilverwijding) noemen.

#15 Als je hem (haar) een paar dagen niet ziet of spreekt, ben je daar een beetje ziek van, zowel lichamelijk als geestelijk. Verliefdheid is als een verslaafdheid. Je bent verslaafd aan de liefde.

#16 Jullie hartslag en ademhaling passen zich qua ritme aan elkaar aan als jullie samen zijn. Geloof je het niet? Toch is het waar. Dit bleek uit een onderzoek van de universiteit van Californië.

Dit is het. Een hele lijst van tekenen, symptomen die je vertellen of je je droomprins(es) hebt gevonden. Houd de tekenen in gedachten. Je weet maar nooit…

TRENDYSTYLE