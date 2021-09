13x Anti-aging regels voor je huid die iedere vrouw moet kennen

Anti-aging regels voor je huid die iedere vrouw moet kennen

In de make-up trends voor het nieuwe seizoen ligt de focus opnieuw op je huid! Een goede huidverzorging is en blijft dus altijd de basis. Daarmee houd je je huid mooi, soepel en jong. Je moet er natuurlijk wél even iets voor doen.

Als je denkt dat het voldoende is om vlak voor het slapen gaan een hydraterend crèmepje op je gezicht te smeren, dan heb je het mis. Huidverzorging is een veel complexere kwestie. Je huid verzorg je van buitenaf, maar ook van binnenuit. En dan met regelmaat. Het is niet enkel een gebaar van even insmeren, maar een kwestie van levensstijl. Het is een kwestie van doen, maar ook van niet-doen om onomkeerbare schade aan je huid te voorkomen.

Hieronder vind je een aantal praktische maar belangrijke adviezen van dermatologen. Het zijn richtlijnen die iedere vrouw, van welke leeftijd dan ook, zou moeten kennen. Je kunt nooit vroeg genoeg met skin care beginnen. De basis voor een mooie huid op oudere leeftijd, leg je al in je jeugd. De tips hieronder zijn dan ook van belang voor elke vrouw.

#1 Let op je voeding

Omega-3 zegt je vast iets, maar bevat jouw voedingspatroon ook daadwerkelijk die beroemde omega-3-vetzuren? Ga het na! Check ook of je voldoende anti-oxidanten (bijvoorbeeld bosvruchten en groene thee) binnenkrijgt.

#2 Smeer je gezichts- en lichaamshuid goed in (elke dag!)

Elke dag betekent: elke, iedere dag. Vooral na het douchen is het belangrijk om je huid met een hydraterende crème in te smeren. Op die manier houd je je huid elastisch. Nog beter is het als je de crème in je huid masseert zodat je de bloedcirculatie gestimuleerd wordt.

#3 Drink voldoende water

Of je daadwerkelijk anderhalf liter water per dag moet drinken, is een punt van discussie waar de artsen nog niet uit zijn. Maar feit is wel dat je voldoende water moet drinken. Ook je huid heeft er baat bij. Houd daarom altijd water bij de hand.

#4 Scrub of exfolieer je huid regelmatig maar…

Laat regelmatig zo’n korreltjescrème of een chemische peeling op je huid los, maar overdrijf niet. Kies het product dat bij je huid past. Breng na het scrubben een hydraterende en verzachtende crème aan.

#5 Pas je skin care aan het seizoen aan

Dit is heel simpel: in de winter heeft onze huid rijkere en vettere crèmes nodig dan in de zomer. Houd daar rekening mee en pas je beautyroutine aan aan de weersomstandigheden.

#6 Douche niet te heet!

Douche niet te heet, ook al is de verleiding – vooral in de winter – groot. Gebruik verder milde producten om te voorkomen dat je huid uitdroogt. Een droge huid vertoont sneller verouderingstekens.

#7 Pas op voor de zon

Dat onbeschermde blootstelling van je huid aan de zon onomkeerbare schade aan je huid kan toebrengen, weet iedereen, maar het is altijd weer goed om even met je neus op de feiten gedrukt te worden. Ook in de winter!

#8 Nog een vijand: roken!

Roken is slecht. Ook dit weet iedereen. Roken veroorzaakt vroegtijdige huidveroudering, huidverkleuringen en rimpels. Zucht…

#9 Sla je dagelijkse gezichtsreiniging nooit, maar dan ook nooit over!

Als het op gezichtsreiniging aankomt, moet je echt heel scrupuleus zijn. Reinig je gezicht tweemaal daags. ’s Morgens en ’s avonds. Ga nooit naar bed met een opgemaakt gezicht! Verwijder alle makeup- en vuilrestjes grondig (maar met milde producten) en hydrateer daarna je huid.

#10 Let op met kou en temperatuurswisselingen

Kou en temperatuurswisselingen behoren tot de grootste vijanden van je huid. Stel je huid, als het even kan, niet bloot aan regen en wind, maar bescherm hem met een hydraterende (vette) crème.

#11 Beweeg!

Beweeg regelmatig. Bewegen is goed voor je lichamelijke vorm maar ook voor je huid. Steeds meer artsen leggen een verband tussen regelmatig bewegen en ‘verjongen’.

#12 Voorzichtig met schoonmaakmiddelen

Bescherm je huid, vooral je handen, tegen agressieve stofjes in huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Draag, als het even kan, handschoenen.

#13 Regelmaat!

Als laatste nog een punt dat we al als eerste aanstipten: een jonge, strakke en mooie huid (ook in de tijd) is het resultaat van dagelijkse en methodische huidverzorging met de juiste producten, en een juiste levensstijl. De rest is marketing. Als je jong bent, denk je misschien dat skin care je nog niet aangaat, maar – zoals gezegd – kun je er nooit vroeg genoeg mee beginnen. Wees lief voor je huid en bescherm hem goed. Je huid is als een olifant: elke beschadiging blijf je met je meedragen. Vroeg of laat kom je ‘oud zeer’ weer tegen. Wees daarom zuinig op je huid.

