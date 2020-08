Ontharen, crèmes smeren, fitnessen, misschien wel lijnen. Wij hebben 10 zonnige zomertips voor een stralend uiterlijk voor je.

De zomer is heerlijk. Uitbundig, kleurrijk, relaxed. Het is een seizoen waarin je eens lekker lui mag zijn, mag doen waar jij zin in hebt. Eindelijk mag je je eens helemaal laten gaan. Nee, wacht eens, helemaal waar is dat niet! Want de zomer brengt ook een heleboel extra werk met zich mee. Ontharen, crèmes smeren, fitnessen, misschien wel lijnen. Wij hebben 10 zonnige zomertips voor een stralend uiterlijk voor je.

Tip 1: geniet van de verzorging van je lichaam

Zie lichaamsverzorging niet als een ‘must’ maar als een ‘luxe’. Geniet van het dagelijkse schoonheidsritueel. Trek er de tijd voor uit. Masseer de anti-cellulitecrème elke dag met overgave in (en verheug je stiekem op het resultaat). Hoe langer je masseert, hoe beter. Probeer tijdens het masseren eens naar relaxte muziek te luisteren of tover zonnige beelden als jezelf met een strak lijf op het strand voor je ogen. Verwen jezelf met geurige crèmepjes of een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste. Ga voor huisgemaakte maskertjes voor huid en haar (met feel good ingrediënten als honing, banaan en komkommer). Maak van de verzorging van je lichaam een feest.

Tip 2: pak de fiets of ga lopen

Is het mooi weer, pak dan de fiets of ga lopen, ook al is het een eindje. Lopen doet wonderen voor je lichaam. Zorg ervoor dat je elke dag een half uurtje te pakken hebt. Om jezelf te motiveren, kun je jezelf een doel stellen, zoals (lopend) dat boek bij die vriendin wegbrengen of even een kijkje nemen bij dat boetiekje aan de andere kant van de stad.

Tip 3: breng verandering in je sportleven

Volg je al jaren hetzelfde klasje of doe je al jaren dezelfde oefeningen, breng daar dan eens verandering in. Volg eens een heel andere sportles (het kan echt heel inspirerend werken en andere spieren dan gewoonlijk in beweging zetten). Of boek voor een keertje een sportinstructeur. Een uurtje onder begeleiding sporten kan je zoveel nieuwe ideeën (en enthousiasme) geven.

Tip 4: koop een nieuwe sportoutfit

Is verandering in je sportroutine niet voldoende om enthousiast je sporttas te pakken, verwen jezelf dan met een nieuwe sportoutfit. Vermijd al te wijde broeken en topjes. Confronteer jezelf met je lichaam en geniet van de resultaten die je in de komende weken gaat boeken.

Tip 5: show je sterke punten

Heb je mooie schouders, een mooie boezem of mooie benen? Maak er een sterk punt van. Besteed extra aandacht aan dit lichaamsdeel (met crèmes maar ook in de sportschool) en ga voor kleding die je sterke punten mooi tot uiting laat komen.

Tip 6: doe jezelf een paar schoenen met hoge hakken cadeau

De zomer is een relaxed, maar ook een sexy seizoen. Voel je sexy, mooi, onweerstaanbaar. Heb je inspiratie nodig? Doe jezelf dan een paar sandaaltjes met hoge hakken of een ongewoon kort jurkje cadeau. Je voelt je direct verleidelijk.

Tip 7: wapen je met zonnebrandcrème!

Ook al houd je van een zongebruind huidje, bouw het langzaam op. Wapen je met zonnebrandcrème en stel je huid nooit onbeschermd bloot aan de zon. Zelfs die vijf minuutjes naar de bakker om de hoek kunnen funest zijn. Houd jezelf voor ogen dat een roodverbrand huidje allerminst charmant is (om het niet over rimpels te hebben).

Tip 8: ga voor net iets minder grote porties

Schep aan tafel net iets minder op en laat in het restaurant altijd iets op je bordje liggen. Of bestel net iets minder dan gewoonlijk. Het zijn de kleine beetjes die helpen om die kilo’s eraf te krijgen.

Tip 9: snoep verstandig

De zomer is het seizoen van ijs en andere zoete tussendoortjes. Probeer verstandig te kiezen. Ga voor waterijs in plaats van roomijs. Kies een fruitsmaak in plaats van noot, crème, pistache of chocolade. Of beter nog: ga voor een goed gekoeld stuk watermeloen in plaats van een ijsje. Vervang je zoete cocktail door een glas rosé of beter nog een tomatensapje dat je op smaak brengt met tabasco, zout en peper. Er zijn zoveel caloriearme alternatieven voor de gebruikelijke zomerse (zoete en calorierijke) tussendoortjes.

Tip 10: houd van jezelf

Jij bent mooi, jij bent sexy. Draag het uit! Loop rechtop, laat zien wat je waard bent. Neem de tijd voor jezelf. Beweeg je zeker en rustig. Bedenk bij jezelf dat je gezien mag worden.