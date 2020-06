10 Tips om gelukkig door het leven te gaan

Gelukkig zijn heeft niets te maken met een succesvolle baan, een knap uiterlijk, dure kleding en een mooie auto. Geluk is iets intiems en persoonlijks dat je in jezelf moet zoeken… en vinden.

Geluk is niet iets dat je zomaar in de schoot valt. Daar moet je actief aan werken. Het is iets dat je in de tijd opbouwt.

We zijn ons gewend (het is ons geleerd) om naar anderen te kijken en te streven naar die dingen die uiterlijke status opleveren, maar het zijn niet deze dingen die ons gelukkig maken. De constante vergelijking met anderen – verder aangewakkerd door de sociale media waarin iedereen zichzelf als fantastisch afspiegelt – maakt ontevreden, en ongelukkig.

Maar zodra we ons beseffen dat geluk niet ligt in het nastreven van deze uiterlijkheden, maar dat het geluk binnen in onszelf te vinden is, hebben we de goede weg ingeslagen en kan het proces van ‘gelukkig worden’ beginnen.

10 Tips om gelukkig(er) door het leven te gaan:

Geluk hangt niet af van de omstandigheden of mensen om je heen, maar zit tussen de oren. De mate waarop jij gelukkig bent, hangt af van de manier waarop jij het leven beleeft. Geluk valt je niet zomaar in de schoot; je wordt niet van de ene op de andere dag gelukkig, het is een proces, een voortdurende ontwikkeling. Vergelijk jezelf niet met anderen – het is niet belangrijk wat zij hebben of wat zij doen – maar concentreer je op je eigen innerlijke groei en jouw gelukkig zijn. Besef dat het leven je elke keer weer de fantastische mogelijkheid biedt om keuzes te maken (ook niet kiezen is een keuze) en dus om het leven te leiden dat jij wilt. Neem de teugels van je eigen leven in handen. Houd voor ogen dat elke keuze ook betekent dat je van iets anders afziet; het maakt gelukkiger om te beseffen dat je niet alles kunt hebben. Ontdek wat jou gelukkig maakt, wat jouw vreugde brengt of positieve energie geeft en concentreer je daarop. Doe elke dag iets nieuws; in de nieuwe dingen her-ontdek je jezelf, leer jezelf kennen en leer je waar jij gelukkig(er) van wordt. Houd van jezelf, geef liefde en ontvang liefde; liefde is dé weg naar een gelukkiger leven. Besef dat gelukkig zijn niet zit in wat je ‘doet’, maar wat je ‘bent’. Geluk zit tussen de oren (zie punt 1); een positieve houding maakt gelukkiger. Draag je ‘geluk’ uit met een glimlach, een kus en een knuffel voor de mensen om je heen. Niet alleen je omgeving wordt er gelukkiger van, maar vooral ook jij.

Oorspronkelijk gepubliceerd in 2015