Afvallen. 10 Snelle tips voor een platte buik

Het is nooit te vroeg of te laat om iets aan je lichamelijke vorm te doen. Wees lief voor je lijf. 10 Snelle tips voor een platte(re) buik.

In de zomer denk je automatisch (meer) aan je lichamelijke vorm. Vooral de omvang van je buik kan zorgen baren. Een enkel T-shirt of hemdje laat veel meer zien dan een paar lagen winterkleding. Een buikje verbergen is niet meer zo gemakkelijk als we gewend waren. Omgekeerd geldt ook dat een platte buik iets is om trots op te zijn. Het is een accessoire dat je uiterlijk en imago verrijkt. Alle reden dus om wat extra aandacht aan die buikomvang te besteden.

Om deze reden hebben we, behalve de onontbeerlijke afslanktips en regels om af te vallen die je in deze rubriek vindt, wat extra tips voor je die zijn toegespitst op het snel en efficiënt terugbrengen van je buikomvang.

10 Snelle tips voor een platte buik

Met deze tien praktische adviezen zou je binnen afzienbare tijd de gelukkige eigenares van een platte(re) buik (en de ster van het strand!) moeten zijn :-)

Eet vanaf nu – nee, vanaf gisteren – niet meer die fruit- en groentensoorten waarvan je weet dat je er een opgeblazen gevoel (en buik!) van krijgt. Om te beginnen met de overbekende bruine bonen. Vermijd koolzuurhoudende dranken. Een buik zonder gas is al een veel plattere buik. Ben je allergisch voor zuivelproducten of gluten, vermijd deze voedingsmiddelen dan of informeer naar vervangende producten die speciaal zijn ontwikkeld voor degenen die last hebben van dit soort intoleranties. Ga voor 5 à 6 kleine maaltijden/snacks per dag in plaats van 3 uitgebreide en maagvullende maaltijden per dag. Eet langzaam want als je haastig eet dan hap je ook lucht mee naar binnen. En wij willen nu juist een opgeblazen buik voorkomen… Er bestaan natuurlijke producten die een opgeblazen gevoel (buik) verminderen. Informeer ernaar bij de drogist of apotheek. Er zijn ook voedingsmiddelen zoals pepermuntthee, yoghurt en ananas die de eigenschap hebben om een opgeblazen gevoel tegen te gaan. Waarom zou je ze niet eens proberen? Eet in de laatste twee uur voordat je naar bed gaat niet. Tijdens je slaap werkt je stofwisseling minder snel. Eet je vlak voordat je naar bed gaat, dan zou je wel eens ‘slapend dik kunnen worden’. Streef naar een regelmatige stoelgang. Opstopping is per definitie een vijand van een platte buik. Drink veel water, ga voor vezelrijke groenten en integreer je voedingspatroon desnoods met speciale vezelproducten (drogist of apotheek). Beweeg! Heb je ooit wel eens ‘getwist’? De ‘twist’ is een oefening die gemakkelijk uit te voeren is. Pak een bezemsteel (stok), leg die over je schouders en leg je armen erover. Ga dan op de rand van je bed zitten. Houd je ogen strak op een punt voor je gericht en draai je romp nu met een beheerste beweging van links naar rechts. Doe dit tenminste 5 minuten lang. Het is de beste oefening om de buikspieren die je buik ‘bijeenhouden’ strakker te maken. De oefening is niet vermoeiend en de eerste resultaten laten zich na een paar dagen al zien. Tot slot: gebruik GEEN laxerende of vochtafdrijvende middelen om een plattere buik te krijgen. Volg ook GEEN extreme diëten om met een platte buik te kunnen showen. Dat is allemaal nergens voor nodig en bovendien kun je er je gezondheid door schaden (we kunnen het niet genoeg herhalen). Er zijn andere manieren om een platte buik te krijgen. En ze werken.

