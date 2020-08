Regel 1: houd van jezelf

Stel jezelf geen onmogelijke doelen en streef geen ideaalbeelden na (topmodellen zijn geen goed voorbeeld). Leer van je lichaam houden. Het is niet belangrijk hoe anderen eruit zien. Het enige dat belangrijk is, is dat je bezig bent om wat kilootjes te verliezen en dat je fantastische resultaten zult bereiken.

Regel 2: let op de calorieën

Ieder pondje gaat door het mondje. Als je wilt afvallen, dan moet je het aantal calorieën dat je dagelijks binnenkrijgt terugbrengen. Niet teveel natuurlijk. Je mag je lichaam niet te kort doen. Als je een paar kilootjes wilt afvallen, dan kun je dat het beste doen door suiker en vette voedingsmiddelen te beperken (zie regel 3). Wil je meer afvallen, dan kun je je het beste laten begeleiden door een arts of diëtiste.

Regel 3: beperk suikers en vetten zoveel als mogelijk

Beperk de hoeveelheden suikers en vetten in je dagelijkse voeding. Vervang ze door vezels en koolhydraten. Ontbijt met vezels en (magere) yoghurt of (magere) melk. Eet bij de lunch een salade of een paar boterhammen met mager beleg, en ’s avonds mager vlees, vis en groenten. Heb je zin in een tussendoortje, eet dan fruit (niet teveel want fruit bevat suikers) of rauwe groenten zoals worteltjes, een stuk paprika. Drink tenminste 1,5 liter water per dag. Thee en koffie mogen, maar vermijd suikerhoudende dranken en alcohol. Sla geen maaltijden over!

Regel 4: zorg voor variatie

Op dieet zijn vereist enige fantasie. Alleen maar groente en fruit eten – iets wat je niet moet doen omdat dat je lichaam kan schaden – zul je snel beu zijn en zal waarschijnlijk eindigen met een niet te stoppen eetbui. Doe dat dus niet! Bepaalde kaassoorten (hüttenkäse bijvoorbeeld), kip en rode vleessoorten maken niet dik. Je kunt er gerust een kleine portie van eten. Hetzelfde geldt voor (bruin) brood, pasta en rijst. Vermijd alleen vette sauzen of calorierijk beleg.

Regel 5: doe je boodschappen met intelligentie

Koop geen vette dingen, snoep of chips maar beperk je tot het strikt noodzakelijke. Kun je echt geen weerstand meer bieden aan een stukje chocolade of een ijsje, geniet er dan van om daarna direct je dieet weer op te pikken.

Regel 6: zorg voor goede lichaamsbeweging

Het is heel belangrijk dat je regelmatig beweegt. Schrijf je in bij een fitnesscentrum, neem de trap in plaats van de lift, loop in plaats van de bus of de auto te nemen. Zo verbrand je calorieën en versnel je je metabolisme. Verder ontwikkel je spieren en blijft je lichaam soepel en strak. Let op – als je na de eerste uurtjes in de sportschool een lichte toename van je gewicht waarneemt, schrik dan niet: je bent je spieren aan het ontwikkelen en die wegen meer dan vet.

Regel 7: heb geduld

Verwacht niet dat je binnen een paar dagen slank zult zijn. Als je gezond eet en regelmatig sport, zul je de eerste resultaten na een week of drie à vier opmerken. Weeg je dus niet elke dag. Je kunt beter één keer in de week, op dezelfde dag en dezelfde tijd, de omvang van je borst, taille en heupen meten. Heb je resultaat geboekt, beloon jezelf dan met een lippenstift, een nieuw rokje, een nieuwe crème….

Regel 8: raak niet in paniek als je een keertje je boekje te buiten gaat

Het kan gebeuren dat het even echt niet lukt om je aan je dieet te houden. Misschien ben je gestresst, of ‘heb je het gewoon even nodig’ en eet je meer dan je je had voorgenomen. Maak er geen halszaak van. Het gebeurt iedereen. Denk er niet meer aan en pik je dieet zo snel mogelijk weer op.

Regel 9: gebruik geen dieetpillen of laxerende middelen

Laat je niet verleiden door dieetpillen of laxerende middelen. Zij verstoren je metabolisme en kunnen je lichaam schaden.

Regel 10: maak gezond eten tot een levensstijl

Als je eenmaal je streefgewicht hebt bereikt, laat je dan niet gaan. Blijf gezond en evenwichtig eten. Maak er je levensstijl van. Je zult zien dat ook je huid en je humeur er beter door worden. Je voelt je mooi en zeker van jezelf.

