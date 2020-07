10 Gouden haarverzorging tips voor gekleurd haar

Ze behoeft geen introductie. Marriët Gakes is dé kleurspecialist van Nederland. Ze sleept Award na Award in de wacht, ze is Global Master Color Innovation van Keune en heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam waar ze alleen op afspraak kleurt (en hoe!). Als het op kleuren aankomt, dan moeten we vanzelfsprekend bij Marriët Gakes zijn. Zij kent de kneepjes van het vak tot in de details. Als een kunstenares brengt ze het haar van eenieder die in haar stoel plaatsneemt tot leven.

Misschien heb de jaren de fantastische haarverzorging tips van Marriët Gakes – dank, Marriët! – op Trendystyle gevolgd. Ze deelde talloze tricks en tips voor schitterende haarkleuren met ons en gaf ons allerlei onbetaalbare hints om gekleurd haar mooi te houden.

We zetten ze Marriët belangrijkste tips nog een keer voor je op een rijtje. Wij zouden zeggen: sla Marriëts haartips niet in de wind, maar doe er wat mee! Deskundiger advies voor gekleurd haar kun je niet krijgen.

10 Gouden haar verzorging tips voor gekleurd haar

#1 Kleur niet te vaak. Overkleur niet!

Als je te vaak je haar kleurt, wordt het donkerder en dat is vaak niet de bedoeling. Concentreer je dus op de aanzet en pak de punten alleen mee als dat nodig is. Lees meer

#2 Voorkom een platte kleur

Zorg ervoor dat je kapper altijd tenminste twee kleuren naast elkaar gebruikt. Het klinkt vreemd, maar meer dan één kleur oogt natuurlijker. Lees meer

3# Voorkom overmatig blonderen

Overmatig blonderen maakt je haar op den duur kapot. Weersta de verleiding. Lees meer

#4 Onderschat je thuisverzorging niet

Vanaf het moment dat je de salon verlaat, ligt het lot van jouw haarkleur in jouw handen. Verzorg je haar op de juiste manier. Lees meer

#5 Neem de tijd voor een adviesgesprek

Zowel de kapper als jij moeten de tijd nemen voor een adviesgesprek. De meeste misverstanden ontstaan omdat een adviesmoment ontbreekt of te vluchtig is. Bereid je op het gesprek voor. Doe je huiswerk. Lees meer

#6 Spoel je haar na met koud water

Dit advies bezorgt je vast en zeker kippenvel en toch blijft Marriët Gakes eraan vasthouden. Het is nu eenmaal bewezen dat je haar beter af is als je het met koud water wast. Marriët heeft er iets op gevonden. Lees meer

#7 Weersta de verleiding om je haar te vaak te wassen

Elke keer dat je je haar wast, lever je een stukje op je haarkleur in. Het is goed om je hiervan bewust te zijn. Dus: hoe minder je je haar wast, hoe beter. Droogshampoo kan hier een oplossing zijn. Lees meer

#8 Bereid je haar voor op een blondeersessie

Het is een fabeltje dat je haarkleur beter houdt als je je haar 24 uur nadat je bij de kapper bent geweest niet wast, maar er zijn wel manieren om ervoor te zorgen dat de chemicaliën je haar zo min mogelijk beschadigen. Leer meer

#9 Laat die shampoo even staan. No-poo is hip!

Als je (kappers)haarkleur je lief is, laat dan je shampoo staan en was je haar met water en een volume conditioner. Lees meer

#10 Laat je niet triggeren door de celebs… Make-overs doe je in stappen

Zie je Kylie Jenner van de ene dag op de andere dag van blond naar donker gaan en omgekeerd, bedenk dan wel dat het ‘tricks’ zijn. Doe dit je eigen haar niet aan! Lees meer

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global master color innovation Keune. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).