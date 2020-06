10 Gewoontes waar je gezichtshuid niet blij van wordt. Loop de checklist na!

Je kunt je huid pamperen met dure productjes en blijven smeren maar als je daarnaast geen aandacht hebt voor de mimiek en gezichtsspieren zal het resultaat nooit optimaal zijn. Volgens de experts van ‘gezichtsyoga’, een nieuwe trend, zijn een aantal ongezonde gewoontes die het aanzien van je gezicht en je gezichtshuid negatief beïnvloeden en maken dat er ouder uitziet.

Deze gewoontes hebben niet zozeer met de voeding en hydratatie van je huid te maken maar meer met bewegingen die je met je gezicht maakt en de druk die je erop uitoefent. Vergelijk het met een zitkussen. Nadat je er weken, maanden, jaren op gezeten hebt, is de veerkracht eruit en de vorm niet strak meer. Ongeveer (niet helemaal natuurlijk) hetzelfde gebeurt met je huid als je er constant druk op uitoefent. Vooral als de jaren verstrijken en de elasticiteit van je huid afneemt, gaan dit soort gewoontes erin hakken.

Dit is niet goed voor je gezichtshuid. Loop de checklist na

Het zal je allemaal wel duidelijk worden als je de checklist hieronder na loopt. Kijk maar eens of en welke ongezonde gewoontes jij erop nahoudt.

1. Fronsen en boos kijken

Fronsen en boos kijken zorgen op den duur voor rimpels. Als je jong bent, zal het met zo’n vaart niet lopen maar als je huid met de tijd droger en minder elastisch wordt, zullen steeds herhalende bewegingen zich in de huid aftekenen. Probeer daarom je gezichtsspieren zoveel mogelijk te ontspannen. Een eerste regel is natuurlijk om stress te vermijden. Maar verder kun je je ook aanleren om je bewuster te worden van je gezichtsspieren. Sluit je ogen en probeer ze te ontspannen. Doe dit meerdere malen per dag en vooral ook ’s avonds voor het slapen gaan. Het wordt al snel een gewoonte om je gezichtsspieren minder aan te spannen. Vermijd verder ook gezichtsuitdrukkingen zoals fronsen. Leer jezelf deze gewoonte af.

2. Geen zonnebril bij zonnig weer

Niet alleen stress doet onze gezichtsspieren verkrampen, ook fel licht zorgt voor het aanspannen van verschillende spieren. Eigelijk zou je bij zonnig weer altijd een zonnebril moeten dragen om fronsen en het samenknijpen van de ogen te voorkomen. Je wilt toch niet moedwillig voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes in de hand werken?

3. Roken

Roken is om allerlei redenen niet goed voor je huid. Niet alleen vanwege de schadelijke stoffen in sigaretten, maar ook omdat je tijdens het roken telkens weer je lippen samentrekt. Het is dé manier om een ‘minirokje’ boven je lippen te kweken.

4. Op je zij of buik slapen

Als je op je zij of buik slaapt, raakt de zijkant van je gezicht het kussen. Op deze manier wordt één kant van je gezicht zwaarder belast dan de andere kant. Op zich is die druk op je gezicht al niet goed, maar de ‘ongelijke behandeling’ van de beide kanten van je gezicht kan op den duur zelfs de symmetrie van je gezicht aantasten, zeker als je altijd op dezelfde kant slaapt. Het beste is om – als een geisha – op je rug te slapen. Lukt dat niet, probeer dan in ieder geval de kant waarop je slaapt af te wisselen. Overigens zijn er speciale kussens die je helpen om op je rug te slapen. Misschien een idee?

5. Altijd aan dezelfde kant kauwen

Een andere gewoonte die de symmetrie van je gezicht niet ten goede komt, is altijd aan dezelfde kant kauwen. Probeer er maar eens op te letten hoe je kauwt. Verdeel je het kauwwerk evenwichtig over beide kanten? Of heb je de gewoonte aan één kant te eten? Word je bewust van dit soort gewoontes.

6. Met je gezicht op je hand steunen

Iedereen kent het gebaar: je steunt met je gezicht op je hand terwijl je elleboog op tafel rust. Ook in dit geval oefen je onnodige druk op je gezicht uit die bovendien asymmetrisch kan zijn. Vermijd daarom deze houding of wissel in ieder geval de kant waarop je steunt af.

7. Altijd je tas(sen) aan dezelfde schouder dragen

Ook deze gewoonte heeft alles te maken met symmetrie. Je lichaam heeft baat bij een rechte en evenwichtige houding en daarom is het goed om niet één kant meer te belasten dan de ander. Maar volgens de experts is ook een verband met je huid. Bedenk maar eens wat de druk van een zware tas op je schouder met je nek en de huid daarvan doet! De huid wordt als het ware uitgerekt naar een kant. Je voelt direct al aan dat dat niet goed kan zijn.

8. Je telefoon tussen je gezicht en schouder klemmen

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het klemmen van je telefoon tussen je gezicht en je schouder, erger nog als je dat altijd aan dezelfde kant doet. Een paar earphones is hier de oplossing.

9. Langdurig teksten met gebogen nek

Een andere vijand van onze houding en daarmee uiteindelijk ook van onze nek en ons gezicht, is langdurig teksten met gebogen nek. Hoe meer ontspannen je houding, hoe ontspanner ook je nek- en gezichtsspieren.

10. Je benen over elkaar slaan

En dan de laatste (je had ‘m waarschijnlijk al verwacht). Volgens de experts gaat het zelfs zover dat de asymmetrie van benen kruisen doorwerkt tot in je gezicht. Wie weet! In ieder geval is het beter voor je bloedcirculatie om deze houding te vermijden. En als je er dan ook in je gezicht mooier van wordt, is dat mooi mee genomen. Toch?