Zijn Zuid-Koreaanse beautyproducten echt zo fantastisch?

Sinds 2014 is er een rage rond Koreaanse beautyproducten. Beauty addicts uit de hele wereld zweren erbij en K-cosmetica (K staat voor Korea) gaan tegenwoordig als zoete broodjes over de toonbank. Maar zijn K-schoonheidsproducten echt zo fantastisch?



Het begon allemaal met de BB-creams. En toen kwam het slakkenslijm. En toen de sleeping packs (gezichtsmaskers waar je in slaapt). En wie weet waar Zuid-Korea zijn beauty fans nog verder mee zal gaan verrassen.

Maar laten we eens terug gaan in de tijd. Misschien begon de K-rage al veel eerder. Mogelijk begon het allemaal in 1992 toen K-pop ‘inter’ (internationaal) ging. Dit Zuid-Koreaanse pop genre breidde zich al snel uit tot de zogenaamde ‘Korean Wave’ die zelfs landen als Japan te kijken zette. De rest van het verhaal ken je vast. In 2012 brak K-pop definitief in de Westerse wereld door met Psy’s Gangnam Style. K-pop werd ondersteund door fantastische video’s met vooral veel boy- en girl bands waardoor Zuid-Korea ook op modegebied toonaangevend werd. De opkomst van de social media deed de rest.

En zo moet het gekomen zijn dat Zuid-Korea op dit moment geldt als één van de meest trendy landen ter wereld. Internationale trend watchers houden de ontwikkelingen in het Aziatische land scherp in de gaten. Muziektrends, modetrends én beautytrends zien hier het licht. En hiermee zijn we weer terug bij de K-cosmetica (waarbij de K voor Korea staat, maar dat had je al begrepen).

Namen als Etude House, Laneige, Missha, Innisfree en Sulwhasoo maken inmiddels deel uit van het internationale beautyjargon. Volgens de Amerikaanse beauty criticaster Paula Begoun zijn de producten van de Zuid-Koreaanse cosmeticamerken niet beter of slechter dan andere merken. Zij meent, kort gezegd, dat ook Zuid-Korea geen toverformule tegen huidproblemen en huidveroudering heeft uitgevonden. En dat zal ook best zo zijn.

Maar waar we niet omheen kunnen, is de enorme passie waarmee de Zuid-Koreaanse vrouwen hun huid verzorgen, een cultureel gegeven dat K-girls er altijd toe zal aanzetten om hun huid optimaal te verzorgen. Niets is ze teveel.

Allereerst mijden de Zuid-Koreaanse vrouwen de zon en beschermen ze hun huid altijd en overal met hoge SP-filters tegen de schadelijke invloed van UV-straling. Dat dit ‘fanatisme’ is ingegeven door het Aziatische schoonheidsideaal dat een zo licht mogelijke teint hoog in het vaandel heeft, maakt niet uit. Wat de drijfveer van de K-girls ook is, ze zullen hun huidje nooit genadeloos aan de zon overleveren. Ik maakte pas een uitstapje met twee Koreaanse meisjes in een zonnig land en ze smeerden zich zowaar elk uur van top tot teen in. Zelfs achter de oren!

Een ‘clear and flawless complexion’ is in Zuid-Korea een waar status symbool en dit verklaart volgens ons de enorme drive van de cosmeticahuizen om altijd weer met vernieuwende dingen te komen en de enorme hoeveelheid tijd en geld die het Koreaanse publiek in de huidverzorging steekt.

De combinatie van de research naar nieuwe producten, de gedisciplineerde beautyroutine van de K-girls én de opkomst van webwinkels die op grote schaal Koreaanse beautyproducten verkopen (en ze dus voor zo ongeveer de hele wereld toegankelijk maken) is volgens ons – maar dat is onze bescheiden mening – de verklaring van de K-beauty rage.

Om het verhaal over de Koreaanse meisjes nog even af te maken… Natuurlijk vroeg ik ze naar hun beauty routine en die bestond inderdaad uit zo’n tien stappen. Cleansing is heel belangrijk, maar ook serums en essences maken steevast deel uit van de dagelijkse routine. Om haar woorden te staven, haalde één van de meisjes twee kleine flacons van Sulwhasoo, één van de meest luxueuze (en dure) huidverzorgingslijnen, te voorschijn en met een groots gebaar deed ze me de flacons cadeau :-) En yes, dat voelde goed op mijn huid!