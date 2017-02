Zou jij een vriendin geld lenen?

Het is waar dat je je vriendinnen (of vrienden) pas echt leert kennen in tijden van nood. Dan blijkt pas op wie je echt kunt bouwen. Maar er is één uitzondering die wel met ‘nood’ te maken, heeft maar waarin je anders met dit criterium moet omgaan. Het is de situatie waarin ‘geld lenen’ ter sprake komt. Een situatie van financiële nood dus.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Uit onderzoeken blijkt dat een verzoek tot het lenen van geld een vriendschap, hoe hecht ook, de genadeslag kan geven. Niet zelden eindigen of bekoelen vriendschappen aanmerkelijk als ‘geld lenen’ ter sprake komt. Zodra een van de twee vriendinnen de vraag ‘Kun je mij geld lenen?‘, verdwijnt de magie.

Op het moment dat er binnen een vriendschap om geld wordt gevraagd kunnen ongemakkelijke situaties kunnen ontstaan.

De vriendin waaraan geld wordt gevraagd, bevindt zich in een lastig parket. Zij zal een afweging moeten maken waarin zij factoren als de waarde van de vriendschap, de ernst van de financiële situatie van de ander en het risico dat zij het geld niet meer terugziet, in de schaal moeten leggen. Ook als zij over voldoende geld beschikt om aan het verzoek te voldoen, dan nog kan de enkele vraag de vriendschappelijke relatie (grondig) veranderen.

Ook de vriendin die om geld vraagt, bevindt zich in een moeilijke situatie. Een situatie waarin klaarblijkelijk dringend behoefte aan geld bestaat en waarin zij op z’n minst met gemengde gevoelens te maken krijgt als de ander weigert om het geld te lenen of het pas na lang aarzelen leent.

En dan hebben we nog de precaire situatie waarin de lening niet of niet tijdig wordt terugbetaald, of waarin alleen een deel van de lening wordt afgelost. Ga je bellen? Ga je schrijven? Hoe vaak? Hoeveel geduld heb je? Moet je hulp inschakelen?

Wat de redenen ook zijn om een lening aan een vriendin (of vriend) te vragen, de consequenties zijn vaak onvoorzienbaar en kunnen leiden tot het einde van hechte vriendschappen, en zelfs tot een advocatenkwestie.

Maar hoe gedraag je je als een vriendin je om een lening vraagt en je voelt er niets voor om het geld te lenen?

Het zal allereerst afhangen van de hoogte van het bedrag, en van het type vriendschap. Als het bedrag hoog is, dan is het antwoord relatief eenvoudig. Met een ‘Als ik het geld had zou ik je het met alle liefde lenen maar ik heb niet eens een deel van het geld dat je me vraagt‘ maak je je er op een diplomatieke manier vanaf.

Wordt er om een kleine lening gevraagd, of weet de vriendin in kwestie dat je over het gevraagde geld beschikt, dan zou je haar kunnen antwoorden met een ‘Het spijt me maar ik leen geen geld aan vrienden, het is een principe waar ik niet van wil afwijken om onze vriendschap niet op het spel te zetten‘. Maar in dit geval zal de vriendschap helaas wel een kleine, zo niet grote, deuk oplopen.

Hoe gedraag je je als je (uiteindelijk) besluit het geld wel aan je vriendin uit te lenen?

Besluit je – wellicht na lang wikken en wegen of misschien omdat wel duidelijk is dat de nood van je vriendin hoog is – om het geld wél te lenen, dan is het heel belangrijk dat je van tevoren duidelijke afspraken maakt. Leg deze afspraken goed op papier vast. Het hoeft echt geen advocatencontract te zijn, maar vermeld duidelijk welk bedrag is geleend, door wie en aan wie, wanneer, waarom, onder welke voorwaarden en wees vooral ook duidelijk over de aflosdatum of aflostermijnen. Zo weten jullie allebei precies waar jullie aan toe zijn en heb je, in geval je het geld niet terugkrijgt, in ieder geval nog een bewijs van de lening in handen.

Maar de schriftelijke vastlegging van de afspraken heeft nog een functie. Een preventieve functie zou je kunnen zeggen. Want aarzelt of weigert je vriendin om de overeenkomst te ondertekenen, krab jezelf dan maar eens op je hoofd en vraag je nog maar eens heel goed af of het wel een goed idee is om aan deze persoon geld te lenen…

En jullie?

Dit zijn zo onze gezond verstand overwegingen. Maar wat vinden jullie ervan? Hoe zouden jullie je gedragen als een vriend of vriendin je vraagt om hem of haar geld te lenen? Misschien heb je al eens in deze situatie gezeten. Hoe is het toen afgelopen?