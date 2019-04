Zonnebrillen trends zomer 2019. Ga jij deze blitse zonnebril dragen?

De mode is tegenwoordig niet meer bij te houden. De trends volgen elkaar enorm snel op, worden door de social media versterkt en doven dan bijna onmiddellijk weer uit, om plaats te maken voor het volgende hit-item. Vooral de zonnebrillen trends zijn in een stroomversnelling geraakt.

Wij zijn nog altijd van mening dat een zonnebril iets heel persoonlijks is en dat je moet dragen wat je wilt. Ben je nog steeds dol op je Chanel-bril van jaren geleden – inmiddels is-ie vintage! – draag ‘m dan. Kun je geen afscheid nemen van je klassieke Ray-Ban, neem dan geen afscheid! Niemand verplicht je om je aan het begin van elk seizoen op de allernieuwste hitbrillen te storten.

Maar wil je qua zonnebril up-to-date dan hebben we toch iets voor je (houd je vast): de visor zonnebril!

Deze zonnebril bestaat uit in elkaar doorlopende glazen waardoor de bril op het vizier van een motorhelm lijkt. Deze zonnebril heeft dan ook een blitse, stoere uitstraling. De visor bril was superpopulair in de jaren ’80 en wordt wel geassocieerd met de Terminator films (met Arnold Schwarzenegger). En daarmee hebben we eigenlijk alles gezegd.

De visor brillen op de catwalks komen in verschillende uitvoeringen. Iedereen geeft er zijn eigen twist aan. Stella McCartney geeft ze een kleurrijke bovenkant mee. Het Italiaanse modehuis MSGM gaat voor een gekleurd onderkantje. Byblos gaat voor een zilveren randje en Dior gaat voor twee gigantische glazen die ongeveer dezelfde kleur als het montuur zodat het een vizier lijkt.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en maak je keuze! Ben je een Terminator-girl of niet? :-)

