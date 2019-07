Zomerdiner op z’n Italiaans. Aperitief, pasta, zomersalades en een heerlijke fruitsalade

Warme avonden, een zachte schemering, een prachtige sterrenhemel… Dek de tafel op het terras of balkon en nodig je intiemste vrienden uit voor een Italiaans dineetje. Verwen ze met: knapperige brood met lauwwarme auberginepuree of met gerookte zalm en gekruide boter, met een lauwe rijstschotel of een mediterrane pasta, met een frisse salade en met als dessert een vrolijk gekleurde ‘macedonia’ van vers zomerfruit. Om de dorst te lessen, serveer je grote karaffen niet-gesuikerde vruchtensap, koele witte wijn en een zoete champagne voor bij het dessert.

P.S. Geen nood als je terras of balkon te klein is voor een tafel met stoelen. Voor geen van de gerechten heb je een mes nodig. Alles kan staande van het bordje gegeten worden. Heb je geen terras, balkon of tuin zet dan de ramen wijd open zodat de zachte avondlucht kan binnenstromen en versier je huis met bloemen, planten, kaarsen en schalen vol geurig zomerfruit.

Aperitief

Optie 1: crostini met aubergine-aardappelpuree

Ingrediënten (4 personen)

1 stokbrood

1 kleine aubergine

Knoflook

Citroen

Extravergine olijfolie

Aardappels

Paprikapoeder

Zout

Was de aubergine, verwijder het steeltje, schil de aubergine, bak de plakken in olijfolie gaar en pureer ze met een vork. Kook de aardappels, schil ze en pureer ze. Vermeng de auberginepuree met de aardappelpuree, voeg olie, knoflook, citroensap, paprikapoeder en zout toe. Snijd het stokbrood en rooster de sneetjes in de oven goudbruin. Serveer met de aubergine-aardappelpuree.

Optie 2: crostini met gerookte zalm

Ingrediënten

1 stokbrood

Gerookte zalm

Boter

Fijngehakte bieslook

Zeer dun gesneden parmezaanse kaas

Doe de boter (op kamertemperatuur) in een mortier (vijzel) en prak de fijngehakte bieslook erdoor. Snijd het stokbrood, rooster de sneetjes en besmeer ze met de boter. Leg er dan een half plakje gerookte zalm op en garneer met een zeer dun gesneden plakje parmezaanse kaas.