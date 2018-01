Zo sterk zijn liefde (en haat). De gekookte rijst test :-)

Kunnen goede (of slechte) bedoelingen en intenties gebeurtenissen beïnvloeden? Kunnen positieve (of negatieve) gevoelens situaties en processen positief (of negatief) beïnvloeden? Kunnen we met positieve (of negatieve) woorden een positieve (of negatieve) invloed uitoefenen op onze omgeving, en misschien wel op de mensen om ons heen?

Je hebt vast wel eens over deze vragen nagedacht. En anders heeft iemand anders dat wel voor ons gedaan. Want wat te denken van een volkswijsheid als ‘Met het verkeerde been uit bed stappen‘? Is dat niet zoiets van ‘Als je de dag verkeerd – met de verkeerde intenties – begint, dan is de toon gezet‘?

Het effect van positieve woorden en beelden op water (en mensen?!)

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto geeft in zekere zin antwoord op de vragen die wij in de eerste alinea hebben gesteld. De Japanner heeft onderzoek gedaan naar de invloed van positieve (of negatieve) geluiden en beelden op water. Hij bewees aan de hand van een aantal onderzoeken dat positieve (maar ook negatieve) geluiden en beelden de structuur van water kunnen veranderen (n.b. wij mensen bestaan voor ongeveer 60% uit water!).

Emoto vulde glazen met water, stelde ze vervolgens bloot aan woorden, foto’s en muziek en bevroor het water tenslotte om de vorm van de kristallen te analyseren. Het bleek dat de vorm van de waterkristallen veranderde al naar gelang de emoties waaraan het water was blootgesteld. Positieve geluiden (woorden, muziek) creëerden mooi gevormde kristallen; negatieve geluiden zorgden voor lelijke en bijna ziekelijke kristallen waardoor het water er viezig en ongezond ging uitzien. De vorm van waterkristallen die Mozart hadden ‘gehoord’ zag er bijvoorbeeld heel anders uit dan water dat was blootgesteld aan heavy metal muziek. Hetzelfde geldt voor positieve en negatieve beelden.

Drie potjes gekookte rijst: liefde, haat en onverschilligheid

In de video hieronder zie je hoe drie potjes gekookte rijst gedurende twee maanden worden blootgesteld aan drie emoties: liefde, haat en onverschilligheid. Het is een huis-tuin-en-keuken onderzoekje, niets wetenschappelijks, je zou het zelf ook kunnen proberen. De resultaten in deze video zijn verbluffend, maar die gaan we je niet verklappen. Kijk zelf maar!

Liefde overwint alles

Je kunt sceptisch zijn over de water- en rijstonderzoeken – veel mensen zijn dat ook -, en dat is prima. Denk ervan wat je wilt. Lang leve de vrijheid van denken! Laat iedereen alsjeblieft zijn of haar eigen mening hebben. Maar één ding is wel zeker, althans volgens ons: een positieve houding, lieve woorden voor je omgeving en vooral veel liefde… dit alles kan nooit kwaad!

