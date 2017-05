Zo kweek je van die stoere, ‘bushy’ wenkbrauwen

Volle, brede en natuurlijke wenkbrauwen zijn al meerdere seizoenen de trend. Wat kun je zelf thuis doen om stoere ‘bushy’ wenkbrauwen te kweken?



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Wenkbrauwen zijn enorm aan trends onderhevig. Bekijk maar eens foto’s van vroeger. Je zult zien dat er voortdurend ontwikkeling en verandering zit in de manier van epileren en opmaken.

Velen van jullie zullen de tijd van smalle wenkbrauwen nog hebben meegemaakt. Het probleem is dan vaak dat je in een soort routine verzeild bent geraakt en je ze, ondanks de ‘volle wenkbrauwen trend’ (met Cara Delevingne aan kop) toch maar blijft epileren. Wil je echter met de huidige trend meedoen, dan is er maar één ding dat je kunt doen: berg je pincet op en raak je wenkbrauwen – tenminste voor een paar maanden – niet meer aan.

De enige manier om van smalle wenkbrauwen over te stappen naar volle(re) wenkbrauwen is om de haartjes de kans te geven om terug te groeien. En dat gaat niet over één nacht ijs. Je wenkbrauwen hebben er maanden voor nodig. Raak ze in die maanden niet aan, hoe warrig en ongeordend ze ook teruggroeien (we weten het, is een afschuwelijke fase!). Pas als je wenkbrauwen hun eigen, originele vorm hebben teruggevonden, mag je ze gaan shapen en dat kun je dan het beste door een professional laten doen (tenminste één keer) om te voorkomen dat je weer in de ‘oude fout’ vervalt.

Overigens is het niet gezegd dat alle haartjes weer terug zullen groeien. De één heeft geluk en wordt geconfronteerd met een weelderige wildgroei, maar het kan ook voorkomen dat de haartjes niet echt meer willen. Geef je wenkbrauwen in ieder geval een paar maanden de tijd.

Overigens wordt er wel gezegd dat ‘wenkbrauwmaskertjes’ met kasterolie, olijfolie of kokosolie de groei van je wenkbrauwen bevorderen. Breng één van deze oliën voor het slapengaan met een wattenstaafje op je wenkbrauwen aan en spoel de olie de volgende morgen met warm water en/of een reinigingsmelk weg. De eerste resultaten zou je na één tot twee maanden moeten zien.

Ga verder voorzichtig met je wenkbrauwen om. Haal make-up met milde producten af, druk niet te hard met je wenkbrauwpotlood op de huid en haartjes en vergeet niet om de huid rond je wenkbrauwen af en toe (zachtjes) te scrubben zodat de haartjes in een schone omgeving kunnen gedijen.

Komen de haartjes niet terug, dan is er tegenwoordig ook zoiets als ‘wenkbrauwextensies‘, waarbij de wenkbrauwen worden ‘ingevuld’ of ‘aangevuld’. Het kan een aardig resultaat geven, maar het nadeel is wel dat je elke 2 tot 3 weken terugmoet voor een refill.

Verder is het heel belangrijk hoe je je wenkbrauwen intekent. De trend op dit moment is heel natuurlijk, haartje voor haartje. Je wenkbrauwen mogen er niet uitzien als twee donkere blokken in je gezicht.

Maar vooralsnog is het advies: raak je wenkbrauwen de komende maanden niet aan en kijk maar eens wat ervan komt. Volle wenkbrauwen zullen je een jeugdiger en moderner voorkomen geven. De moeite van het proberen waard.

Geef je reactie op dit artikel via het venster onderaan de pagina. Alle reacties moeten worden goedgekeurd.