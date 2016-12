Zo kom je van die verschrikkelijke ‘hangover’ af…

Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Wat kun je doen tegen aan die ongelooflijke kater die je overhoudt aan een (al te) uitbundige avond die in teken van wijn en bier en sterke drank als hekkensluiter stond? Je kent het brakke gevoel van ‘the morning after’ vast… Oei :-)

De meest effectieve remedie tegen een hangover is… niet drinken, of drinken met mate. Dit wordt bevestigd door een toonaangevende publicatie van enige tijd geleden in het British Medical Journal. In het artikel wordt ook ingegaan op de vele middeltjes die op internet tegen een hangover worden aangeraden. De conclusie is dat ze geen van alle werken…

Teleurgesteld? Misschien een beetje, vooral als je op dit moment geveld bent door hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, lusteloosheid, dorst, misschien zelfs diarree. Zo’n moment waar je niet weet waar je het zoeken moet en je in je ellende via Google op deze pagina bent uitgekomen.

Om je niet helemaal met lege handen naar huis te sturen (we zouden niet willen dat je deze pagina helemaal ontmoedigd verlaat), zullen we proberen om toch een lijstje met adviezen op te stellen voor als je te diep in het glaasje hebt gekeken en zo bruusk met de gevolgen ervan wordt geconfronteerd dat je zou willen dat je nooit geboren was.

Want de medische wetenschap mag dan vast en zeker gelijk hebben, maar ook de dagelijkse ervaring van miljoenen ‘hangoverslachtoffers’ legt gewicht in de schaal. Hieronder vind je wat beproefde middeltjes die uit ervaring zijn ontstaan:

1. Drink veel water. Alcohol heeft een dehydraterend effect. Veel water drinken bevordert bovendien de afvoer van die stoffen die je lichaam op dit moment letterlijk ‘vergiftigen’.

2. Neem extra vitaminen in de vorm van een vitaminenpreparaat en bij voorkeur met een flinke dosis vitamine B6.

3. Een lepeltje sodium bicarbonaat in water kan helpen tegen misselijkheid.

4. We kunnen ons voorstellen dat je er geen zin in hebt, maar een flinke wandeling in de buitenlucht kan helpen om de symptomen van je kater te verlichten.

5. Melk, milk-shakes, roomijs. Vraag ons niet waarom, maar deze voedingsmiddelen lijken te helpen om de symptomen van een acute kater te verzachten. Samen met veel water lijkt dit een van de weinige middeltjes die, zo valt op internet te lezen, effectief zijn tegen een hangover.

6. Koffie… Mah, we hebben het geprobeerd maar of het echt helpt. Bovendien zeggen de wetenschappers dat koffie een dehydraterend effect heeft en dat willen we nu juist niet. Misschien kun je het toch beter bij een fles fris bronwater houden (zie punt 1).

7. Neem er nog een glaasje op, zeggen sommigen. In het Engels zeggen ze: ‘A hair of the dog‘ en daar moet je dan achteraan denken ‘that bit you‘. Een soort ‘homeopathische’ benadering om van een kater te genezen. Wij zouden liever niet voor deze optie kiezen.

8. Slapen. Als het je lukt of je er de tijd voor hebt, dan is dit misschien wel een van de beste manieren om je hangover de baas te worden. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer de symptomen zullen afnemen. Het probleem met slapen is alleen dat de muren en het plafond soms niet willen ophouden met draaien…

9. Eieren. Misschien is het te laat als de kater een voldongen feit is, maar veel ‘drinkers’ hebben de gewoonte een paar gekookte eieren te eten voordat ze beginnen te drinken. Helpt het? In ieder geval is het beter dan op lege maag drinken…

10. Het beste advies dat we jullie kunnen geven is om tijdens een feestje of avondje stappen met vrienden vooral langzaam te drinken, niet op lege maag te drinken, je drankjes af te wisselen met glazen water en vooral ook te begrijpen wanneer het moment om te stoppen is aangebroken. Op een gegeven is het niet eens lekker meer en de dag daarna krijg je de rekening voor je buitensporige drinkgedrag gepresenteerd – wat voor middeltjes je er ook op los laat. Beter voorkomen dan genezen dus.