Zo kom je als single of alleenstaande de Kerstperiode door. Overleef die Christmas-blues.

December is een feestmaand en Kerstmis zou de gelukkigste periode van het jaar moeten zijn. Zo hoort het toch? Maar in werkelijkheid is het vaak wel anders. Kijk je er de statistieken op na, dan zul je al gauw opmerken dat veel mensen als een berg tegen de feestelijke decembermaand opzien. En dat geldt vooral voor degenen die alleen leven.



In de reclamecampagnes op televisie en in de bioscoop krijgen we voortdurend tafereeltjes voorgeschoteld van gelukkige families en verliefde paartjes die cadeautjes uitwisselen onder een grote Kerstboom. Je ziet verliefde mannen die pakjes uit hun zakken tevoorschijn toveren en hun geliefde verrassen met de mooiste juwelen (summum van romantiek is natuurlijk een ring met een fonkelende briljant). Allemaal ideale situaties die zelden overeenkomen met de werkelijkheid. Maar ze helpen wel om ons tot kopen aan te zetten. Dat wel.

Ook al weten we dat deze idyllische tafereeltjes een commerciële achtergrond hebben, toch blijft er altijd wel iets hangen. Zeker als je alleen woont, word je in deze tijd onvermijdelijk geconfronteerd met je eigen situatie die heel anders is dan de ideale situatie die je wordt voorgehouden (maar wie zegt dat het uitwisselen van cadeaus met een lief en vroom gezicht een ideale situatie is?). Kerst en Oud-en-Nieuw als single of alleenstaande is nu niet bepaald een gelukkige combi…. Sterker nog, het is een combinatie die zelfs Mike Tyson k.o. zou krijgen.

Want degenen die alleen wonen, hebben het in de ‘gelukkige’ Kerstperiode het moeilijkst. Het lijkt wel of de feestdagen uitgevonden zijn om de mensen die alleen wonen eens goed met hun neus op hun situatie te drukken. Eigenlijk zouden we ons er niets van moeten aantrekken. Maar onvermijdelijk doen we het toch.

In dit korte artikel dragen we je een paar oplossingen aan om deze periode als single of alleenstaande zonder al te veel kleerscheuren door te komen. Of bijna dan. Maar dan nu onze adviezen.

Verdrink niet in zelfmedelijden

Het is zo gemakkelijk en ook heel begrijpelijk dat je je in zelfmedelijden verliest als je alleen bent terwijl iedereen om je heen (op het eerste oog) zo gelukkig is. Toch kun je je beter niet overgeven aan zelfmedelijden. Als je dat doet, zul je inderdaad de ongelukkigste Kerst van je leven doormaken.

Zoek geen ‘surrogaat’ voor de feestdagen

Het is een fout die veel gemaakt wordt. Je grijpt de eerste de beste vent die langskomt in z’n kraag en sleurt hem mee naar feesten en familiebijeenkomsten om te laten zien dat jij ook wat hebt. Dit kan gewoon niet goed gaan….

Vermijd feesten waar je de enige single bent

Om een of andere perverse of kinderachtige reden (met de Kerst worden we allemaal weer een beetje kind, toch?) Wil iedereen tijdens de feestdagen laten zien hoe gelukkig men wel niet is. Dat jij je daarbij niet op je gemak voelt, is logisch. Wat te doen? Heel simpel… Vermijd feesten waar je de enige single bent. Je mist vast en zeker niet veel.

Vermijd nostalgische televisieseries

Het is niet duidelijk waarom, maar de Kerst en Oud-en-Nieuw schijnt hét moment voor de omroepen te zijn om allerlei nostalgische programma’s uit de kast te halen. Friends, Allie McBeal… Ideaal om je Kerstdepressie nog eens extra aan te wakkeren en vast en zeker de eerste stap op weg naar een diep en onoverkomelijk zelfmedelijden. Kijk er daarom niet naar! Er zijn zoveel andere dingen te doen, zeker als single.

Kijk niet naar al die gelukkige paartjes…

Schijnt bedriegt… Denk maar niet dat al die paartjes die je hand in hand voorbij ziet komen, zo gelukkig zijn als ze eruit zien. Hoe zou je anders al die echtscheidingen verklaren? Het is heel goed mogelijk dat ze tijdens de Kerstdagen helemaal niet gelukkig zijn… Misschien zelfs minder dan jij.

Maak er iets van

Probeer er voor jezelf iets van te maken. Maak een klein programmaatje met leuke bezigheden voor de ‘ergste’ dagen (eerste en tweede Kerstdag, nieuwjaar). Ga iets actiefs doen, zoek het gezelschap van een vriendin op (ook single natuurlijk), kook voor jezelf een verrukkelijk dineetje en geniet van een warm bad, kaarslicht en mooie muziek. Bedenk jezelf dat jij je dagen kunt indelen zoals je zelf wilt. Een vrijheid die velen je zullen benijden.