Zo bescherm je je huid optimaal. Van buitenaf en van binnenuit (met superfood!)

De zon is goed voor ons en tegelijkertijd is de zon niet goed voor ons. We moeten er op een intelligente manier mee omgaan. In dit artikel vind je zes vragen en antwoorden die je kunnen helpen om de zomer veilig en mooi door te komen.

1. Welke risico’s lopen we als we onbeschermd de zon ingaan?

Zonnen is heerlijk, maar we moeten leren om er op een correcte manier mee om te gaan. De zon heeft ongetwijfeld een positief effect op de mens: op ons humeur, op de aanmaak van vitamine D en, naar het schijnt, ook op de bloeddruk. Helaas zit er ook een negatieve kant aan en dat betreft de invloed op de huid.

De ultraviolette straling verstoort het evenwicht in de huid en stimuleert verschillende biologische processen. De schade aan de huid kan acuut (zonneallergie en pigmentatie) of chronisch zijn. De ernst ervan wordt bepaald door de duur en de intensiteit van de bloostelling aan de zon, het fototype van onze huid en de geografische lengte (vanzelfsprekend is de zon in tropische gebieden sterker dan in ons land).

De schade aan de huid bestaat uit een verandering van de huidtextuur waarbij rimpels worden geaccentueerd en de huid dikker wordt (huidverdikking). De zon stimuleert bovendien de aanmaak van pigment waardoor sproeten en onregelmatige verkleuringen ontstaan (pigmentatie). De zon kan ook couperose (gesprongen adertjes) veroorzaken. En tot slot, als laatste stadium in het proces, kan er huidkanker ontstaan.

De relatie tussen zonnen en het ontstaan van melanoom is behoorlijk complex. Een van de risicofactoren is volgens de wetenschappers vooral een plotselinge en intensieve blootstelling aan de zon, zoals bijvoorbeeld het ‘weekend-zonnebad’. De huid heeft in dergelijke gevallen niet de tijd gehad om de verschillende beschermingsprocessen op gang te brengen.

2. Wat kun je doen om je huid te beschermen?

Het antwoord is simpel. Zon met mate (dit geldt ook voor de zonnebank) en gebruik altijd antizonnebrandmiddelen met een hoge factor en een breed spectrum.

3. Hoe kies je je antizonnebrandmiddel?

De eerste richtlijn bij het kiezen van een geschikt antizonnebrandmiddel is het fototype van je huid. En donkere huid is beter bestand tegen de zon dan een lichte huid. Heb je eenmaal vastgesteld in welke categorie fototype jouw huid valt (je hebt dus nu een indicatie van de hoogte van de bescherming), dan kun je op zoek gaan naar het juiste product. Hier zijn enkele richtlijnen die je kunnen helpen bij het kiezen van een kwalitatief goed antizonnebrandmiddel dat je huid optimaal beschermt:

Kies een product met fotostabiele filters (de filters moet ook onder invloed van licht stabiel blijven en langere tijd hun beschermend werking houden).

Ga voor een combinatie van fysische en chemische filters (fysische filters bevatten titaandioxide en zinkoxide en reflecteren en verstrooien het zonlicht; chemische filters absorberen de zonnestraling en zetten ze om in een onschadelijke vorm).

Kies een middel met een breed spectrum dat je huid zowel tegen UVA als UVB beschermt.

Gebruik geen producten die parfum of schadelijke conserveringsmiddelen bevatten.

Kijk uit naar een product dat antioxidanten (foliumzuur) en hydraterende ingrediënten bevat (hyaluronzuur).

Gebruik voor de delicate zones (bijvoorbeeld je gezicht) bij voorkeur antizonnebrandcrèmes in verpakkingen met een kleine hoeveelheid die je in één keer helemaal op maakt zodat je er zeker van bent dat het product in optimale staat is.

Gebruik een product dat waterresistent is en ook bij transpiratie de huid blijft beschermen.

Geef de voorkeur aan crèmes en emulsies (gebruik liever geen olie) en breng de crème gelijkmatig op de huid aan.

4. Is de schade aan de huid omkeerbaar?

Helaas niet. De schade die door verbranding is veroorzaakt, is onomkeerbaar. Vooral verbrandingen die je in je kindertijd hebt opgelopen, laten hun sporen achter en kunnen zich in de loop van de tijd activeren.

5. Kun je je huid ook van binnenuit – met voedingsmiddelen of supplementen – tegen de zon beschermen (of is het een fabeltje dat je wortels moet eten voordat je de zon ingaat)?

Begin tenminste een maand voor de blootstelling aan de zon met een ‘lente-dieet’ op basis van seizoengroenten en -fruit. De anti-oxidanten in deze voedingsmiddelen zullen je huid beter bestand maken tegen de zon. Ga bij voorkeur voor wat zurig en gekleurd fruit (rood, geel en oranje). De carotenoïden in deze fruitsoorten zorgen voor een mooi amberachtige kleurtje. De meeste antioxidanten zitten vooral in de schil en daarom kun je deze vruchten beter met schil eten (wel goed van tevoren wassen!). Je kunt natuurlijk ook kiezen voor vruchtensappen (wel vers en zonder toevoegingen) en gedroogd fruit. Ook polyfenolen, met name aanwezig in groene thee, bevatten anti-oxidanten en dragen een steentje bij in de bescherming van je huid. Verder zijn supplementen als resveratrol, betacaroteen (ook aanwezig in worteltjes) en licopeen (onder meer te vinden in tomaten) eveneens effectief in de strijd tegen de schadelijke invloed van de zon. Begin tenminste twee weken voordat je de zon ingaat met deze supplementen. Een nieuwigheid op dit gebied is polypodium leucotomos, een plantenextract dat afkomstig is uit Centraal Amerika. Dit extract zou de huid niet alleen tegen vrije radicalen en zonnebrand beschermen maar ook tegen de verzwakking van immuunsysteem.

6. Hoe kunnen we onze huid zelf voorbereiden op de zon?

Dat is heel eenvoudig. Er zijn een paar simpele regels die je kunt aanhouden. Begin tenminste een maand voor aanvang van je zonvakantie met de voorbereiding van je huid. Dat doe je met een peeling of een scrub waarmee je de dode huidcellen verwijdert en de huid glad maakt. Hierdoor krijg je een egaal zonnetintje en beperk je het risico op verkleuringen. Onthaar je huid bovendien nooit vlak voordat je de zon ingaat, maar gebruik met name warme of koude hars altijd ruim van tevoren omdat de ‘stripmomenten’ de huid gevoelig en delicaat maken.

