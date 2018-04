Marilyn Monroe zou op ongelijke hakken gelopen hebben. Zo belangrijk is je houding

‘Rechtop zitten, anders bind ik een stok achter je rug!‘ ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Zelf zit ze altijd kaarsrecht op haar stoel en gaat ze met opgeheven hoofd door het leven. Uiteindelijk ben ik haar dankbaar voor haar vele terechtwijzingen. Een goede houding is zoveel belangrijker dan je als kind (en puber!) denkt.

Filmsterren, beroemdheden en modellen weten hoe belangrijk een goede houding voor hun hele voorkomen is. Modellen krijgen, voordat ze de catwalk op mogen, vaak een cursus waarin wordt geleerd hoe ze moeten lopen (ja, mooi lopen is op zich al een kunst). En er wordt nog steeds geoefend met het boek op het hoofd.

Ook de celebs zijn zich er maar al te zeer van bewust dat je je niet met kromme rug en afhangende schoudertjes op het rode tapijt kunt vertonen. Marilyn Monroe zou zelfs schoenen met ongelijke hakken hebben gedragen om haar sensuele gang nog deinender te maken. En wat te denken van de geisha’s? Hun houding en bewegingen zijn gracieus en sierlijk en vormen een belangrijk onderdeel van hun bekoring.

Dus: waar wacht je nog op? Onze tips voor een goede houding en (nog) meer charme:

Wees jezelf bewust van je houding

Let erop hoe je staat en zit. Recht je rug, trek je schouders naar achteren en steek je borst vooruit. In het begin zul je jezelf in een onbewaakt moment nog vaak op een kromme rug betrappen, maar als je jezelf blijft corrigeren, zal je ‘nieuwe’ houding al snel een gewoonte worden.

Oefen jezelf in het lopen

Loop rechtop, zet je voeten recht vooruit (dus laat de tenen niet naar buiten en ook niet naar binnen wijzen), de een voor de ander. Bestudeer de modellen op de catwalks. Maar let op! Niet ieder model loopt even mooi. Er is een groot verschil tussen doorgewinterde mannequins en fotomodellen die soms maar weinig ervaring met de runway hebben.

Boek op je hoofd

Niet tevreden met je houding en gang? Waarom zou je niet, net zoals de mannequins, oefenen met een boek op je hoofd? Plaats een lange spiegel aan het einde van de kamer, leg een boek op je hoofd en loop nu met een normaal ritme naar de spiegel toe. Zorg er daarbij voor dat het boek op je hoofd blijft liggen (zo weet je zeker dat je met opgeheven hoofd loopt). Heb je dit onder de knie, dan kun je dezelfde oefening met schoenen met hakken proberen.

Wees zeker van jezelf

Eigenlijk ligt hier de sleutel naar het geheim van sierlijk bewegen: wees zeker van jezelf. Een gebogen houding komt vaak uit onzekerheid. Als je diep ineen duikt, heb je het idee dat je niet gezien wordt (maar dat is natuurlijk niet waar). Wees trots op jezelf, recht je rug en schouders en hef je hoofd fier op. Ook al voel je je niet helemaal zeker van jezelf, je geeft zo in ieder geval wel een zekere indruk en dat zal uiteindelijk weer een positief effect op je gemoedstoestand geven.

Probeer de puberteit met rechte rug door te komen!

In de puberteit krijg je te maken met allerlei veranderingen in je lichaam. Niet iedereen is daar blij mee. Het komt nog wel eens voor dat meisjes in hun puberteit krom gaan lopen omdat ze opeens hard gaan groeien en ze zich opeens ‘zo lang’ voelen. Een andere oorzaak is het groeien van de borsten. Ook daar moet je maar blij mee zijn! Niet iedereen is dat. De eerste reactie is dan: ze verbergen door krom te gaan lopen. Niet doen!

Ballet, yoga of een cursusje

Jonge meisjes worden vaak op ballet gedaan om de houding te verbeteren (ook al lopen professionele ballerina’s vaak met de voeten naar buiten, iets dat in de regel als niet al te charmant wordt beschouwd). Ook yoga is perfect om je bewust te worden van je houding en je bewegingen beter te controleren. En verder zijn er zelfs specifieke cursussen om je houding te verbeteren.

Bestudeer andere vrouwen

Kijk eens om je heen. Wie beweegt zich mooi? Welke bewegingen vallen je op? Ook van films met gracieuze actrices kun je veel opsteken. Onthoud de bewegingen en imiteer ze. In het begin zal het misschien een beetje gemaakt overkomen, maar oefening baart kunst en uiteindelijk zal ook jij het er natuurlijk, maar gracieus en sierlijk afbrengen.

Voel je mooi

Als je flink geoefend hebt en je inmiddels met rechte rug door het leven gaat, zul je merken dat jezelf mooi bewegen zelfs heel plezierig kan zijn. Sierlijke gebaren geven je een vrouwelijk, sensueel gevoel. Trek maar eens een zwierig rokje en een paar hakken aan en beweeg je heupjes lichtjes (niet overdrijven!) bij iedere pas. Het rokje zal daarbij lichtjes bewegen en dat staat ontzettend sexy. Of let er eens op hoe je een kopje of een glas naar je mond brengt. Of hoe je een trap oploopt of in de auto stapt. Mooi zitten en sierlijk bewegen maakt je extra charmant. Het is een vrouwelijke kunst die iedereen – jij ook! – kan leren.

