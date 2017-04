Na het zien van deze foto’s bekijk je je joggingbroek met andere ogen

Is er een coolere manier om een joggingbroek te dragen? Wij denken van niet! Deze fashion look kan onze goedkeuring wegdragen. Na het zien van deze foto’s ga je je joggingbroek vast met andere ogen bekijken.



Ga je voor deze look kies dan een joggingbroek met vrij lange pijpen voor dat luxe gevoel. Sneakers onder zijn broek is natuurlijk een ‘no-no’ want dat is nu juist wat je zou verwachten. Durf je joggingbroek met een paar hippe laarsjes of pumps te dragen.

Ook een sweater draag je dus nìet op een joggingbroek als je de look van deze foto’s wilt creëren. Ga voor een wollen/kasjmier trui zoals op de foto’s. Je kunt ook voor een blouse kiezen. Of een mooie top (zelfs met pailletten). Kortom, alles wat je nìet op een joggingbroek (of naar de sportschool) zou dragen.

Over die wollen trui, dat coltruitje of die blouse mag dan wél weer een sportief jack. Zo kronkelig is de mode. Heel geraffineerd vinden wij in deze look het grijs op grijs, zodat je echt goed moet kijken hoe het allemaal in elkaar steekt.

Tot slot haal je er een paar luxe accessoires bij zodat iedereen – voor het geval het nog niet duidelijk was – goed ziet dat je nìet niet in het zweet aan het werken bent voor een strak zomerlijf…