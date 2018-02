Ziek van verliefdheid. Ah… Mal d’amour!

Verliefd zijn is als een ziekte. Dit zijn de symptomen die je vertellen dat Cupido je hart met zijn pijlen heeft geraakt.

1. Hevig(er) transpireren

2. Versnelde hartslag

3. Slapeloosheid

4. Concentratieproblemen

5. Blozen

6. Uitbundigheid (euforie) en/of depressieve buien

7. Vermoeidheid

8. Geen trek

9. Obsessief gedrag

10. Huilbuien

Als je deze symptomen – of een deel daarvan – hebt, dan is het heel goed mogelijk dat je het ‘zwaar te pakken’ hebt. Je bent verliefd. Tot over je oren.

De liefde – en in het bijzonder verliefdheid – heeft veel weg van een ‘echte’ ziekte. De symptomen zijn universeel en gemakkelijk te herkennen.

Verliefd zijn is heerlijk, maar het doet ook pijn, het maakt je aan het lachen en aan het huilen. Soms neem je beslissingen die je onder ‘normale’ omstandigheden nooit zou hebben genomen. Hoeveel vrouwen hebben, achteraf gezien, niet spijt van dat ja-woord dat ze toen, in een verliefde bui, hebben gegeven? Hoeveel vrouwen zouden niet willen terugkeren in de tijd om hun gegeven woord door een ‘Nee, maar toch bedankt’ te vervangen? En toch leek het toen de juiste beslissing. Hart en geest waren het met elkaar in overeenstemming.

De ziektesymptomen waren er allemaal en een ‘aspirientje’ in de vorm van een welgemeend advies van moeder of een vriendin was misschien al genoeg geweest om je veel ellende te besparen. Maar als het op trouwen of relaties aankomt, is de omgeving vaak genoeg te vertederd (en blij dat je onder de pannen bent) om constructief te reageren. Maar al te vaak krijgen we een ondoordacht ‘Doen! Ga samenwonen!’ of ‘Heerlijk! Eindelijk kans op kleinkinderen!’ te horen. En hoor je een kritische noot, dan wordt die vaak zo ongenuanceerd geuit dat je in je verliefde bui juist nog meer geneigd bent om het tegenovergestelde te doen (en je in de armen van hem te storten).

Hoeveel dingen zouden we niet hebben gedaan als we wat langer hadden nagedacht, als we vooraf hadden geweten wat ons te wachten stond? Hoe anders zouden onze beslissingen eruit hebben gezien, als we ze nuchter en ‘bij ons volle verstand’ hadden kunnen nemen, als we niet waren geveld door het ‘mal d’amour’…

