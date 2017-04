Mijn yogalerares: ‘Zo warm je je eierstokken’

‘En nu hebben jullie allemaal even de tijd om iets voor jezelf te doen. Ga voor de positie die je fijn vindt. De kindhouding of de vlinderhouding, kijk maar’, zegt mijn Indiase yogalerares. Ik kies de liggende vlinderhouding, die positie op je rug met gebogen knieën en voetzolen tegen elkaar. Heerlijk ontspannen.



De yogalerares is het ermee eens. Ze komt bij me, neemt mijn handen en legt ze rond mijn navel. ‘Leg je duimen en je wijsvingers tegen elkaar’, vervolgt en ze doet het me voor. Haar lenige vingers vormen een soort druppel. ‘Het is als de vorm van een vagina’, vervolgt ze. Ze drapeert mijn handen op mijn onderbuik. ‘Op deze manier zend je energie naar je boven- en onderlijf en warm je je eierstokken’. Het voelt goed.

Het fijne van yoga vind ik dat je je er vrouw voelt. Niet op een feministische manier, maar op een lieve manier, alsof je jezelf een knuffel geeft. Mannen en vrouwen hebben nu eenmaal andere lichamen en daar mogen we best wel eens bij stilstaan. Het voelt heel troostend en intiem om iets te doen dat fijn is voor een vrouwenlichaam. Zoals je eierstokken verwarmen :-)

Het is ook fijn dat sommige yogaleraren en –leraressen de dingen gewoon bij de naam noemen. Zo zei mijn leraar David eens: ‘Relax je tenen, relax je benen, relax je knieën, relax je genitaliën…’ Kijk, dat vind ik nu fantastisch. Waarom noemen we dit soort dingen niet vaker bij hun naam? Ik ben er helemaal voor.

Aan sommige dingen moet ik nog wennen. Het is ongelooflijk hoe ver we in deze maatschappij van lichamelijke dingen verwijderd zijn geraakt. Zo blijf ik me een beetje timide voelen als het de beurt is van de schouderstand. Het is beter om deze positie niet te doen als je ongesteld bent. Maar als je ‘m tijdens de les niet doet, weet iedereen dus hoe het er bij jou voorstaat! En dat blijf ik raar genoeg embarrassing vinden…

Maar ik vind het wel weer heerlijk om te horen dat de neerwaartse hondhouding (vertaal je het zo?) goed is voor je hormoonhuishouding. In gedachten zie ik al mijn hormoontjes zich als soldaatjes ordelijk opstellen in een rij en met hernieuwde energie in mijn lijf aan de slag gaan. Gekke beelden roept yoga bij mij op! Heerlijke beelden. Ik ben weer eens (eindelijk) met de vrouw in me bezig zijn. Het mag…

Door Charlotte, fashion addict, make-up junk, globetrotter en oh ja… hoofdredactrice van Trendystyle. Via haar kolom The Blonde Potato deelt ze haar passie voor de mooie dingen in het leven met jullie. Laten we vooral onze ervaringen uitwisselen!