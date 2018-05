Writer’s block. Esthers column. Het leven met een knipoog

Vrijdag! Esther zet de aanloop tot het weekend luister bij met haar column. Vandaag ‘Writer’s block’.

Als schrijver heb je maar mazzel met het begrip writer’s block (of voor in de huidige tijd: bloggers block). Iedereen weet wat het betekent: Hoe graag je ook wilt, hoe veel je je hersens pijnigt, je krijgt geen letter op papier. Ofwel, je bent geblokt. Maar geen nood, het is gewoon tijd om te stoppen, tijd voor ‘n blokje om, tijd voor je hoofd om braak te zijn. Want immers, je kunt niet blijven schrijven. Writer’s block is dus niet zozeer een excuus, maar een must voor een rust!

Maar waarom hoor je dit begrip niet bij andere beroepen? Bestaat er geen schilders block? Bakkers block? Of een dokters stop? Immers, hoe leuk je vak ook is, iedereen heeft toch wel eens momenten waarop het werk niet te vatten is?

Wellicht verkeren schrijvers in de luxe positie opdat wij ons deze block kunnen permitteren? Of worden we juist geblokt door de stress van een genadeloze date-line…? Of is het omdat je nu eenmaal soms om woorden verlegen zit?

Maar mogelijk komt die block vooral door het eenzame bestaan wat de schrijver ondergaat. Geen cliënt die je vragend aankijkt, noch een collega die je woorden influistert en al helemaal geen baas die een schouderklopje geeft… Nee, een tekst zul je op eigen kracht moeten ophoesten van achter je vertrouwde bureautje en vanuit je huis waar het muisstil is om in opperste staat van concentratie te kunnen zijn. Maar in plaats van de energie te spitsen, kan de energie door het gebrek aan prikkels ook wegzakken. Niemand om je heen die zich dan om je bekommert, en daar ga je … je bokt, je blokt…

Misschien is daarom een praatje het beste remedie om de woordenstroom op gang te brengen. Dus niet enkel een blokje om, maar een ritje naar een goede vriend of vriendin. Of met je laptop naar een Open Coffee om te werken te midden van allemaal vlijtige zzp-ers. Want mogelijk helpt hierbij het motto ‘zien werken, doet werken’ en ook hier kun je gezelschap vinden. Hoewel, soms iets te veel van het goede… Er wordt wat afgebabbeld of je wordt gestoord door het vele bellen of overleggen om je heen.

Nee, als schrijver zit er niks anders op; de stilte is nodig om de (digitale) pen te laten spreken. En dat is geen probleem als we maar regelmatig vertier zoeken om inspiratie op te doen. Afwisseling is het sleutelwoord, zoals dat eigenlijk bij elk beroep geldt. Dus mocht je vastlopen op welk gebied dan ook, block dan op een manier die goed voor je is. Refereer maar naar onze writer’s block, dan snapt iedereen wat je bedoelt. :)