Workout en dieet in de herfst en winter. Wat verandert er?

Er zijn geen excuses. Je workout in de winter heeft (ten opzichte van de zomer) niet veel aanpassingen nodig. Je trainingsschema kan blijven zoals het is (dus blijf vooral trainen!). Wel is het in de winter vaak aangenamer om te sporten dan bij hoge temperaturen. Je bent energieker en raakt minder snel oververhit. Ook is trainen in de winter fijn omdat je er weer even lekker warm van wordt. Dat verkleumde koude gevoel is uit je lijf. Al met al is de herfst een ideaal moment om weer te gaan sporten.

Je dieet vraagt soms wel enige aanpassingen als de temperaturen dalen. Als het buiten koud is, dan heeft ons lichaam meer calorieën nodig om ons lichaam op temperatuur te houden. Je kunt daarom in de winter wat meer calorieën tot je nemen zonder dat je direct aankomt.

Een handvol gedroogd fruit per dag is een weldaad voor je lijf

Tip: je zou je dagelijkse voedingspatroon in de winter kunnen integreren met 15 tot 20 gram gedroogd fruit per dag. Dit is een gezonde manier om extra calorieën toe te voegen. Je kunt het fruit na de maaltijd nuttigen of ook als tussendoortje, samen met vers fruit. Gedroogd fruit geeft je lichaam niet alleen wat extra verbrandingsstof maar is ook rijk aan belangrijke voedingstoffen als omega-6, potassium, en fytosterolen die helpen om je cholesterol te verlagen.