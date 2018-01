Wintermode. 5 Outfits waar je zo in wegloopt (+ 10 praktische modetips)

Soms zijn er van die modecollecties die je waanzinnig hebberig maken. Dat gevoel overkwam ons toen we de Fashion Show van Diesel Black Gold voor herfst winter 2017 2018 fotografeerden. ‘Doe ons maar zo’n jurk, en ja, doe die wollen armwarmers er maar bij. En ook graag zo’n lange rok. Dank u!‘ Dat soort zinnetjes speelden door ons hoofd. Want zeg nu zelf: de wintermode op de foto’s hieronder is supercool, comfortabel en winterproof!

Wintermode. 10 Praktische modetips

De foto’s brachten ons op veel leuke en praktische ideeën. We zetten ze voor je op een rijtje:

1. De combinatie van wollen armwarmers (een trend deze winter) over een blazer is… cool! Deze combi maakt een klassieke blazer trendy. De investering voor deze look (dat is: armwarmers) is vrij klein (misschien breit oma ze wel voor je!).

2. Een klassieke blazer (met armwarmers) mag je tegenwoordig ook combineren met een lange wollen jurk.

3. Een total white outfit (winterwit) staat supermooi onder een donkere winterjas.

4. Knitwear is hip. Wollen items mag je dit seizoen naar willekeur met elkaar combineren, als de kleuren maar in elkaars verlengde liggen.

5. Een smalle leren ceintuur hoog in de taille maakt langer en staat heel mooi over een slank afkledende wintertrui.

6. Een goede investering voor deze winter? Een enkellange plooirok of een wijde broek (zie de foto’s). Gemakkelijk in het dragen en altijd goed in combinatie met knitwear.

7. Lange wollen vesten staan heel mooi over een trui in dezelfde kleur. Je mag er zelfs een wollen broek bij halen (en anders… zie punt 8).

8. OMG… die wijde ribfluwelen broek (met stroken jeans aan de zijkant)! Die laat zich zo gemakkelijk dragen en heeft een chique seventies vibe.

9. Een lange avondjurk met glitter staat heel mooi (en is lekker warm) met coltruitje met ongeveer hetzelfde glittertje. Deze Feesten gaan we heel veel (glitter)wol en knitwear zien.

10. En onder al die knitwear – of het nu om een rok, een broek of een jurk gaat – draag je witte sneakers! Voor overdag en voor de avond. Fantastisch toch?

Bekijk de foto’s, open je kast en maak combi’s waar je voorheen nooit aan gedacht zou hebben!

