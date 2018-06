Wintermode 2018. Bij Fendi zijn zelfs witte kraagjes cool!

De collectie van Fendi voor herfst winter 2018 2019 is een mix van vrouwelijkheid en kracht. De kracht zit ‘m in de lichte overjassen, tailleurs en stoere laarzen. De vrouwelijkheid komt tot uiting in de lange, geplisseerde jurken en de in blouses met details uit het verleden, zoals de witte kragen met kant.

Die witte kragen komen overigens uit de koker van Karl Lagerfeld (die samen met Silvia Venturi de collectie ontwierp). Al als kind vond Karl Lagerfeld ‘schone witte katoenen lakens’ een onbeschrijvelijke luxe en dat gevoel wil hij in deze collectie met de kraakheldere kraagjes neerzetten.

De kleuren zijn vrij sober: blu navy, zwart, mosgroen, camel, donkerrood, ivoorwit en poederroze. De leidraad in deze collectie is de klassieke Prince de Galles fantasie die zelfs op de laarzen terugkomt. Een welkome afwisseling op de dubbele F-fantasieën die we overigens ook dit seizoen weer volop op de Fendi-catwalk zagen (logomanie blijft een ding).

Een opvallend sportieve noot in deze Fendi-collectie zijn de sweaters. Ze kunnen eigenlijk met alles gedragen worden. Kijk maar eens naar de outfit met grote, mannelijke blazer met vierkante schouders (‘boxy‘ noemen ze dit soort modellen), de minirok in avonduitvoering en sportieve sweater, met daaronder felgele puntige laarzen. Dit is een op-en-top power outfit. Een combinatie om zelf mee aan de slag te gaan!

TRENDYSTYLE