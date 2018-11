Welke winterjassen zijn hot? En hoe draag je ze?

Heb jij je droomjas voor winter 2018 2019 al gevonden? Of heb je zin in een extra jas om jezelf weer eens in iets anders te zien? Jassen vormen een belangrijk – zo niet het belangrijkste onderdeel – van een wintergarderobe omdat ze functioneel moeten zijn (ze moeten warm houden) en ook nog eens overal bij moeten passen.

Dat laatste lijkt tegenwoordig niet echt een probleem meer te zijn, want qua combinaties mag dit seizoen zo ongeveer alles. Zo mag je een ruitenjas (helemaal hot) gerust met een dierenprint combineren. Ook de kleurcombinaties mogen bont zijn en dat juichen we toe. Meer kleur op straat is welkom, vooral in de winter als het straatbeeld maar al te vaak grauw en grijs is.

We zochten 5 streetstyle foto’s met up-to-date winterjassen voor herfst winter 2018 2019 voor je uit. Loop ze maar eens af en maak dan je keuze.

Ruitenjassen (en luipaardprints)

Een ruitenjas mag je over een ruitenrok dragen. En dan mag je het geheel ook nog eens met dierenprints combineren. Zie de slangenprint op de schoenen, de luipaardprint op de sjaal en de zebraprint op het brede hengsel van de tas.

Teddyjassen

Teddyjassen zijn ook dit seizoen weer helemaal in de mode. Een teddyjas met een dierenprint is het summum van de trends. En guess what? Deze dierenprints kun je zelfs in combinatie met (Schotse) ruiten dragen!

Breedgeschouderde mantels

Een korte maar ruim gesneden mantel is heel chique, helemaal als je er opvallende bijoux bij haalt.

Fantasieën

Zo bont mag je het maken! Oosterse prints met luipaardprints en rode kleuraccenten.

Klassieke camel jassen

Een camel jas is een evergreen die zich ontzettend gemakkelijk laat combineren. Het kan niet misgaan.

