Zet je schouders er maar onder. De winterjassen en blazers voor herfst winter 2018 2019 zijn oversize met indrukwekkende schouderpartijen. Het is een trend die de afgelopen seizoenen steeds weer opduikt. Denk je dat die jaren ’80 schouders aan het verdwijnen zijn, duiken ze weer op, groter nog dan voorheen.

Het is alsof de modeontwerpers met die grote schouderpartijen en overdadige volumes willen zeggen dat we er zijn mogen, dat we ruimte mogen innemen, dat we ons niet klein hoeven te maken… Vooral de winterjassen zijn imposant. Om een vrouw met zo’n jas kun je niet heen.

Wij vinden dit soort winterjassen (en blazers) met grote schouderpartijen te gek. Ze maken je look in één klap modieus en modern. Bovendien zijn ze heel gemakkelijk in het dragen want door de oversize snit kan er van alles onder.

Bekijk de foto’s van de winterjassen en blazers hieronder maar eens. Misschien brengen ze je op ideeën voor jouw wintermode look.

Klik hier voor de mode trends herfst winter 2018 2019