Winter mode. Mode musthaves voor herfst winter 2018 2019. Het ABC van de mode!

We zijn er weer met ons gebruikelijke Trendystyle Mode-ABC, het alfabet van de modetrends voor het nieuwe seizoen. De mode collecties voor herfst winter 2018 2019 zijn schitterend. We gaan weer een heleboel moois zien én dragen. Sommige mode trends zijn nieuw, andere mode trends nemen we mee van de vorige seizoenen. De mode is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Lees ons mode alfabet maar eens. Update je mode kennis én jouw mode look voor herfst winter 2018 2019. Veel mode plezier!

Het ABC van de Mode (A tot en met J)

A van Afzaklaarzen

Laarzen zijn dé mode trend voor herfst winter 2018 2019. Van enkellaarzen tot lieslaarzen. Maar de nieuwigheid van dit seizoen zijn afzaklaarzen: laarzen tot net over de knie met een wijde, gerimpelde schacht. Een must-have voor deze winter. Klik hier voor meer schoenentrends

B van Bruin

Bruin is de nieuwe mode kleur. Niet één van de coolste kleuren, schiet nu misschien door je hoofd. Dat zijn we met je eens, maar de bruintinten voor winter 2018 2019 zijn dat juist wel. De bruinnuances zijn vrij licht – reebruin, camelbruin, roestbruin – en supertrendy.

C van Cowboy

Vrij onverwacht zien we weer cowboy invloeden in de mode. Het gaat in dit geval niet zozeer om stoere spijkerbroeken, ruitenbloezen en gilets, maar om geraffineerdere invloeden zoals cowboy boots onder een vrij klassieke outfit (Emporio Armani), prairie jurkjes en stoere jassen met franjes (Isabel Marant) en cowboy halsdoeken in een chique versie (Fendi).

D van Dierenprints en Donsjacks

Dierenprints domineren de mode collecties voor herfst winter 2018 2019. De fashion show van Max Mara bijvoorbeeld was één en al luipaardprint. Ook Tom Ford ging met deze print aan de slag en kwam met kleurrijke versies. Slangepprints zijn ook hot. Dierenprints zijn dit najaar wellicht de allergrootste trend die er is!

De D is ook van Donsjacks. We zagen ze vorig jaar winter al en ook deze winter doen ze weer mee.

E van Extra (laagjes)

Laag over laag over laag is één van de top trends voor herfst winter 2018 2019. Het is een heel bijzondere en nieuwe manier van layeren waarin je het geheel mag uitbouwen tot supergrote silhouetten (een soort wandelende klerenkasten). Op verschillende catwalks zagen we twee, soms zelfs drie jassen over elkaar (en niet zulke kleintjes ook!). ‘One coat good, two coats better’, is het motto.

F van Fantasieën

We noemden de dierenprints al, maar daar blijft het deze winter niet bij. Een andere fantasie die we veel gaan zien is de sjaalprint, bij voorkeur in zijde. Ook bloemenprints doen weer volop mee.

G van Glitter en Glans

Glitter en glans beheersen het modebeeld. De glitter komt van pailletten en kristallen; de glans van materialen als plastic, lakleer, vinyl en latex.

H van Hologram, Hippie en Heuptassen

Voor sommige modeontwerpers waren glitter- en glansmaterialen klaarblijkelijk nog niet spannend genoeg. Een modehuis als Maison Margiela kwam zelfs met materialen met hologrameffecten waarin de hele regenboog leek voor te komen. Vandaar dus de H van Hologram. Maar de H is ook van Hippie en Heuptassen. De hippie look zagen we onder meer bij het Italiaanse modehuis Missoni. De heuptassen zagen we zo ongeveer overal en zijn een supertrend!

I van Individualiteit

Al sinds een paar jaar staat de I steevast voor Individualiteit. Individualiteit is dé top trend van de afgelopen seizoenen en ook voor herfst winter 2018 2019. Ieder zijn eigen smaak, ieder zijn eigen look. Sommige modeontwerpers willen het woord ‘modetrend’ niet eens meer uitspreken!

J van Jeans

De J is van jeans. Dat ligt natuurlijk voor de hand! Spijkerbroeken zijn en blijven hot. Voor het komende seizoen mag eigenlijk alles: van superwijd tot skinny. Patchwork maakt dit seizoen ook weer een comeback. Klik hier voor de allernieuwste jeans trends.