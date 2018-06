Winter mode 2018 2019. Van deze collectie doe je heel veel mode inspiratie op!

Bekijk de foto’s van de mode collectie van Ermanno Scervino herfst winter 2018 2019 en doe mode inspiratie op. Zo ziet de mode voor winter 2018 eruit.

Eén van onze lievelingsmodehuizen is Ermanno Scervino. De collecties van dit Italiaanse merk zijn van topkwaliteit en heel draagbaar. De mood is vrouwelijk maar niet zoetsappig. De stijl zou je als klassiek omschrijven maar is dat toch weer niet omdat Scervino er altijd weer een moderne touch aan weet te geven door de outfits met stoere mode accessoires te combineren. Of door er androgyne items bij te halen waardoor je een zwoele mix van vrouwelijk en mannelijk krijgt.

Ook de collectie voor winter 2018 2019 beantwoordt weer helemaal aan het beeld dat wij van dit Italiaanse modehuis hebben.

De jassen hebben een uitgesproken mannelijke snit. Oversize sweaters zijn met de hand geborduurd. De lange en wijde rokken in tule en organza geven de collectie een luchtige touch en worden, verrassend genoeg, gecombineerd met stoere tartan ruiten. Heel stoer zijn ook de geruite broekpakken met wijde volumes die met dikke truien worden gedragen. Opvallend is de outfit waarin een grote ruitentrui OVER de blazer van een broekpak wordt gedragen, iets wat je misschien zelf deze winter ook eens kunt proberen.

De avondjurken zijn ware snoepjes met opeenhopingen van roesjes zodat het wel bloemen lijken. Kijk maar eens naar de bleekroze avondjurk op de foto’s hieronder.

Dit is echt een collectie om je door te laten inspireren.