Benieuwd naar de allernieuwste winter jassen voor herfst en winter 2019 2020? We zetten ze graag even voor je op een rijtje want de aankoop van een nieuwe winterjas is misschien wel de belangrijkste van het seizoen! Je gaat de jas tenslotte de hele winter dragen. Bovendien moet-ie bij je garderobe passen en moet je je er behaaglijk warm in voelen. Niet alle winterjassen trends voldoen overigens aan deze criteria. Op de catwalks zagen we basics maar ook luxe exemplaren ‘voor erbij’ of voor speciale gelegenheden.

Loop de winterjassen trends maar eens langs. Sommige trends zullen je bekend voorkomen, maar andere trends zijn vernieuwend en geven je winterlook een up-to-date twist. Wat voor een winterjas je uiteindelijk gaat kopen, hangt natuurlijk af van je smaak (volg de trends niet klakkeloos!), van je levensstijl af én van wat je nog hebt hangen.

Lange winterjassen (power coats)

Het is de winter van de power jassen! Lange jassen met grote, brede schouders zijn weer terug in het modebeeld. De snitten zijn vrij klassiek, de lengte is tot ver over de kuit en in de taille dragen we de bijpassende ceintuur of een brede, leren ceintuur met mooie gesp (die je vast nog ergens in de kast hebt liggen). Het fantastische van deze jassen is dat je ze letterlijk over alles kunt dragen omdat je de outfit eronder nauwelijks ziet. Altijd goed!

Leren jassen en jacks

Leer is hot deze winter. We gaan zelfs leer op leer dragen. Zwartleren jacks met jaren ’80 snitten zijn trendy, maar we gaan ook leren jassen in (glad) leer zien. De stijlen lopen uiteen van klassiek tot ‘Matrix’ (denk aan zwartleren lange jassen met stoere, brede schouders en een geknoopte leren ceintuur in de taille). Qua kleur mag eigenlijk alles. Zwart is een topper, maar ook heel mooi zijn de bruine – karamel, cognac – en blauwe tinten.

Lammy coats (shearling)

Naast (glad) leren jassen gaan we deze winter ook weer veel lammy coats zien. Ook hier hebben de ontwerpers hun fantasie laten gaan. Bij Dsquared2 zagen verschillende vrij klassieke lammycoats, Isabel Marant gaf er een jaren ’70 twist aan en bij Céline was de buitenkant van de halflange, stoere lammy donkerbruin. Overigens zien we shearling niet alleen in de jassen terug maar hebben de modeontwerpers er ook mee gestoeid voor tassen en zelfs schoenen!

Capes en lange mantels

Capes en dramatische lange mantels in capevorm vormen een hoofdstuk apart. Verschillende grote modehuizen kwamen met een interpretatie van dit kledingstuk. Ook hier lopen de stijlen weer uiteen: van spannende capes met een horror touch (perfect voor Halloween) tot lange, imposante mantels die van elke moderne, hedendaagse meid een romantische kasteelvrouwe maken.

Teddyjassen

Nog steeds verliefd op je teddyjas? Helemaal goed! Want teddyjassen blijven een winterhit. Sinds de teddyjas in 2016 – dankzij celebs als Kim Kardashian en Hailey Baldwin – populair werd, is-ie niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Deze winter dragen we ‘m halflang of zelfs kuitlang maar ook met een korte oversize versie kom je nog goed weg. Het succes van de teddyjassen laat zich gemakkelijk verklaren: ze zijn warm, leeftijdloos, en gemakkelijk in het dragen. Ze doen het fantastisch over een casual outfit maar laten zich ook goed combineren met een meer geklede look. Qua kleuren gaan we letterlijk alles zien!

Puffer coats

Een andere trend die we van de vorige winter meenemen is de puffer coat, en dat is goed nieuws want geen jas of jack is warmer en praktischer dan een ‘puffer’. Overigens hebben de modeontwerpers de puffer coats wel een beetje bijgeschaafd. De vormloze, rechte modellen van de afgelopen jaren, worden steeds geraffineerder; de vormen steeds creatiever. Maar vrees niet, ook met je klassieker van vorig jaar kom je nog steeds goed weg!

Fake bont

Imitatiebont is de afgelopen jaren gelukkig steeds meer in zwang gekomen. Ook op de catwalks voor herfst winter 2019 2020 zagen we superchique en glamourachtige nepbontjassen voorbij komen. Het toppunt van (geslaagde) kitsch zagen we bij Moschino. De nepbontjassen op de catwalk van het Italiaanse modehuis waren een enorme blikvanger. Zoals je ziet, is het synthetische bont tegenwoordig bijna niet meer van echt te onderscheiden. Zelfs de vakmensen hebben er moeite mee!

Lakjassen

Gekleurde lakmaterialen zijn een toptrend voor herfst winter 2019 2020. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is in lak uitgevoerd: broeken, blouses, schoenen, tassen en ook jassen! Zo zagen we bij Fendi een lakgele jas. Stel je eens voor om zo gekleed de regen te lijf te gaan. Je dag kan toch niet meer stuk!

Kleuren en pied-de-poule

Al jaren staat (ook) de wintermode in het teken van kleur en dat zie je natuurlijk ook in de winterjassen trends voor herfst winter 2019 2020 terug. Eigenlijk mag deze winter elke kleur. Kies wel een kleur die zich goed met je outfits laat combineren want jas en outfit moeten (altijd) een mooi geheel vormen. Monochrome looks (je hele outfit inclusief jas in één en dezelfde kleur) zijn momenteel heel geliefd. Dit is misschien ook iets om in je achterhoofd te houden als je voor een winterjas gaat shoppen.

Jassen met fantasieën zijn ook trendy. Een patroon dat we deze winter vaak gaan zien is de pied-de-poule. Hoe actueel dit patroon weer is, bewijst het feit dat de modeshow van Chanel ermee opende: Cara Delevingne verscheen op de catwalk voor herfst winter 2019 2020 in een extralange mantel met (mega)grote pied-de-poule (pied-de-coq) ‘ruiten’.

TRENDYSTYLE