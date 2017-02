Wenkbrauwen zijn op dit moment hot. De trend wil dikke, volle en lange wenkbrauwen met een vrij rechte vorm en veel – jazeker! – volume. Met een paar dikke rechte strepen kom je er niet. De wenkbrauwen moeten body hebben. Je moet de afzonderlijke haartjes kunnen zien, er moet beweging en structuur in zitten.



Helaas zijn we niet allemaal behept met wenkbrauwen à la Cara Delevingne of Maartje Verhoef, Nederlands topmodel dat bekend staat om haar fantastische brauwen. Gelukkig zijn er wel een paar dingen die je kunt doen: handigheid opdoen in het intekenen van je wenkbrauwen en misschien, waarom ook niet, een wenkbrauwverfje!

Wenkbrauwen verven, model Maartje Verhoef, ph. Charlotte Mesman

WENKBRAUWEN VERVEN. 7 DO’S EN DON’TS

1. Wenkbrauwen verven voor meer body

Eigenlijk zijn er verschillende redenen waarom je je wenkbrauwen zou willen verven. Eén van die redenen is dat wenkbrauwverf, net zoals dat het geval is als je je haar verft, je wenkbrauwen meer body geeft. De verf legt een soort filmpje rond de haartjes waardoor ze dikker en je wenkbrauwen voller lijken. Verder zijn de haartjes aan de uiteinden van je wenkbrauwen vaak wat lichter en daardoor bijna niet zichtbaar. Maak je die donkerder, dan heb je er direct meer wenkbrauw bij!

Dus wil je met meer body aan je wenkbrauwen geven, dan zou kunnen overwegen om ze te verven.

2. Ga niet te donker of te licht

Een andere reden om te verven is natuurlijk de kleur. Donkere wenkbrauwen kunnen je gezicht meer uitstraling en karakter geven. Ze doen lichte ogen beter uitkomen en donkere ogen kunnen vaak ook wel een stevige brauw hebben. Maak je wenkbrauwen echter niet al te donker. Eén toonaard donkerder is vaak al genoeg om ze beter tot hun recht te laten komen. Wil je een contrast – een statement – creëren, ga dan twee toonaarden donkerder, maar verder zouden we niet gaan.

Heb je je haar lichter geverfd, dan kan het mooi zijn om ook je wenkbrauwen wat op te lichten. Stem ze op je haarkleur af maar ga ook hier niet al te licht, tenzij je de trend van de gebleekte wenkbrauwen wilt volgen. Deze trend is een beetje op z’n retour maar het wordt nog wel gedaan. Gebleekte wenkbrauwen creëren een heel modern en bijna buitenaards effect. Het zijn echte statement-brauwen.

3. Besef dat geverfde wenkbrauwen ontbrekende haartjes accentueren

Ga je voor donkerdere wenkbrauwhaartjes, besef dan wel dat zones waar haartjes ontbreken of niet groeien (bijvoorbeeld vanwege een litteken) wel eens beter zichtbaar zouden kunnen worden. Dit is geen reden om je wenkbrauwen niet te verven. Je zult gewoon wat beter moeten bijtekenen.

4. Zeg je wenkbrauwpotlood niet vaarwel

En hiermee komen we direct op dit punt: denk niet dat je je wenkbrauwen niet meer hoeft op te maken als je ze eenmaal geverfd hebt. Bijtekenen en eventueel inkleuren zal altijd nodig blijven om ze een mooie vorm te geven.

Wenkbrauwen verven, ph. Charlotte Mesman

5. Besef dat wenkbrauwen verven onderhoud vergt

Begin je eenmaal met het verven van je wenkbrauwen dan ga je eigenlijk een soort commitment aan, want de kleur vervaagt na een aantal weken en je zult dus steeds weer opnieuw moeten verven om de kleur te onderhouden. Dat betekent keer op keer: werk en een kleine investering.

6. Wend je (tenminste voor de eerste keer) tot een professional

We raden aan om in ieder geval de eerste keer tot een professional zodat je kunt zien hoe zij te werk gaat. Het verven van je wenkbrauwen is iets dat je echt even moet leren. Een professional kan je adviseren over de kleur en kan je uitleggen hoe je met de verf ook de juiste vorm aan je wenkbrauwen kunt geven. Verder epileer je je wenkbrauwen pas na het verven. En een professional weet natuurlijk ook welke producten ze moet gebruiken (althans, dat zou ze moeten weten).

7. Gebruik nooit haarverf voor je wenkbrauwen

Begeef je je op het DIY pad, gebruik dan NOOIT haarverf voor je wenkbrauwen. Je huid in de wenkbrauwzone is heel delicaat en er kunnen gemakkelijk allergische reacties optreden. Gebruik daarom een verf speciaal voor wenkbrauwen en voer eerst een test op een klein stukje huid uit. Gebruik bij voorkeur natuurlijke producten. Lees je goed in op internet en volg de aanwijzingen op de verpakking. En maak je wenkbrauwen zeker de eerste uren na het verven niet nat (dus niet verven vlak voordat je gaat zwemmen of douchen!).

