Wenkbrauwen plus een make-up tip tegen vermoeide ogen

De wenkbrauwen obsessie houdt al een paar seizoenen iedereen in de ban. Backstage bij de shows maar ook in het gewone leven. Steeds meer vrouwen ontdekken hoeveel een paar mooie brauwen voor je gezicht kan doen.



Heb je, net zoals wij, wenkbrauwen helemaal ontdekt, dan hebben we goed nieuws voor je: de manie blijft voortduren. Tijdens de Fashion Weeks voor zomer 2017 werd er opnieuw volop mee geëxperimenteerd en ook voor winter 2017 2018 blijft de focus op de wenkbrauwen liggen. We zagen dat heel duidelijk bij de Fashion Show van Ellery in Parijs.

Topvisagiste Val Garland voor M.A.C had voor de Ellery Fashion Show een heel natuurlijke make-up gekozen met natuurlijke maar wel heel verzorgde wenkbrauwen. De inspiratie voor deze look is eenvoudig: ‘Basically the girl is just a real girl. She is very fashion, very natural, and her brows look like her real brows, but with a little bit more volume.’

De basis voor deze maquillage is een mooi en natuurlijk huidje. Hiervoor gebruikte Val Garland de nieuwe foundation M.A.C Next To Nothing Face Colour, een product dat eigenlijk geen foundation is maar meer een heel licht kleurtje voor je gezicht waardoor je huid meer gaat stralen.

Voor de wenkbrauwen was er geen regel of formule. Voor elk model gebruikten de visagisten bij Ellery het product dat nodig was om de wenkbrauwen zo mooi te doen uitkomen. Voor het ene model kon dat een potlood zijn, voor de ander een gekleurde wax of een beetje mascara om de wenkbrauwen omhoog te kammen. Ook de kleur van de wenkbrauwen was zo natuurlijk mogelijk.

Vervolgens werd er een beetje M.A.C Prep + Prime op de lippen aangebracht. Hierdoor werden de lippen zacht en kregen ze wat textuur maar bleef het er natuurlijk uitzien.

De wimpers van de ogen werden gekruld maar er werd geen mascara gebruikt.

En nu komt het: in de waterlijn van de ogen bracht Val Garland een lijntje M.A.C Chromagraphic Pencil in de tinten NC15 en NW20 aan. Deze tinten zijn lichtbeige en doen eigenlijk niets anders dan camoufleren. Het is een perfecte manier om rode randjes van vermoeidheid rond je ogen weg te werken. ‘Some girls have already been at a show this morning’, was de uitleg van het M.A.C team, ‘and the call time was 5.15 a.m. A bit of eyeliner in the colour in the waterline makes people look very fresh. It looks more natural than using a white eyeliner.’