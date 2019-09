Wenkbrauw trends herfst winter 2019 2020. Weg met de pincet!

Het is de hoogste tijd om de wenkbrauw trends voor herfst winter 2019 2020 eens onder de loep te nemen. De laatste jaren is er enorm veel om wenkbrauwen te doen geweest. Wenkbrauwen werden een ware obsessie. Brow bars schoten overal ter wereld als paddenstoelen uit de grond. We gingen aan de slag met de pincet, met wax, met sjablonen, wenkbrauwverf, wenkbrauwpotloden en -poeder. Iedereen wilde van die brede, volle en superscherp gedefinieerde wenkbrauwen. De rage lijkt geluwd. Voor herfst en winter 2019 2020 gaan we het over een andere boeg gooien. Laten we eens kijken wat de wenkbrauw trends voor dit seizoen gaan doen.

Natuurlijke wenkbrauwen

Net zoals in de kapsel trends voor herfst winter 2019 2020 de eigenlijke textuur van het haar (krullend, steil, slag) centraal staat, zo gaan we voor wat betreft de wenkbrauwen terug naar de natuurlijke vorm en zelfs kleur.

Sterk ingetekende en ‘vervormde’ wenkbrauwen zijn inmiddels achterhaald. De rechte, androgyne vorm is verdwenen (tenzij je wenkbrauwen van nature een rechte vorm hebben). We tekenen de wenkbrauwen niet of nauwelijks meer in. De strakke, bijna egaal gekleurde donkere strepen van een paar seizoenen geleden zijn passé. En verder gaan we héél héél voorzichtig te werk met de pincet.

Eigenlijk epileren we bijna niet meer! Laat staan dat we nog waxen. Die haartjes die net buiten de eigenlijke vorm van je wenkbrauwen uitpiepen, zijn wel zo charmant! Backstage bij de shows zagen we talloze modellen met wenkbrauwen die we nog maar een paar seizoenen geleden als ‘verwaarloosd’ of ‘onverzorgd’ zouden hebben afgedaan.

Uitgangspunt is dit seizoen dus: je eigen natuurlijke vorm én kleur. En daarmee gaan we weer allerlei vormen zien. Rechte wenkbrauwen, smalle wenkbrauwen, ronde wenkbrauwen, wenkbrauwen met een sexy hoekje… Als het maar je eigen vorm is! Kortom: het is gedaan met die strakke, gedefinieerde en fake ogende wenkbrauwen.

Wat doen we dan wel aan onze wenkbrauwen? Het antwoord is eenvoudig: we kammen ze netjes in vorm (jouw vorm) en tekenen een paar haartjes (in de kleur van je eigen wenkbrauwen natuurlijk) op de plek waar die missen. We fixeren het alles met een kleurloze wenkbrauw gel of spray. En klaar zijn we!

Messy brows (opgeborstelde of ruige wenkbrauwen)

Een stapje verder nog gaat de ‘messy brow’, een andere wenkbrauw trend voor dit seizoen. Ook voor die wenkbrauwen neem je je eigen wenkbrauwen als uitgangspunt maar in plaats van ze netjes te kammen borstel je ze omhoog of zelfs tegen de groeirichting van de haartjes in. Hierdoor krijg je wat ruige, borstelige wenkbrauwen. Dit resultaat fixeer je met een wenkbrauw spray. En violà, je hebt wenkbrauwen volgens de allernieuwste mode!

Gebleekte wenkbrauwen

Een derde wenkbrauw trend voor winter 2019 2020 die we willen signaleren, is – houd je vast – gebleekte wenkbrauwen! We zagen al enkele fashion modellen met bijna onzichtbare wenkbrauwen op de catwalks voorbijkomen, en modekoning Giorgio Armani liet, voor de show van Emporio Armani, zelfs de wenkbrauwen van al zijn modellen bleken! Het resultaat is een soort buitenaardse look. Durf jij het aan?

Klik hier om meer over de make-up trends voor herfst winter 2019 2020 te lezen.

Charlotte Mesman voor Trendystyle