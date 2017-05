Weet jij wat microblading is? 3 Technieken voor volle wenkbrauwen

Wenkbrauwen zijn een item. Ze moeten tegenwoordig vol, breed, boyish en 3D zijn, dit mede dankzij de hype rond Cara Delevingne van nu alweer een paar seizoenen geleden.



Maar wat als je in het verleden teveel haartjes hebt weggeplukt (die niet meer terugkomen) of als moeder natuur op dit gebied niet erg gul met je is geweest?

Er zijn een aantal technieken die je wenkbrauwen op een min of meer permanente manier voller en breder kunnen maken. Ze hebben hun voordelen en nadelen. Kijk maar eens of er iets voor jou bij zit.

WENKBRAUW EXTENSIES

Net zoals haarextensies en wimperextensies zijn er ook wenkbrauw extensies. De haartjes worden met lijm aan jouw eigen haartjes vastgezet, bij voorkeur aan de wat kortere exemplaren, en verder worden ‘lege plekjes’ opgevuld door extensies aan te brengen op de plek van de haarfollikels. Deze techniek geeft een heel natuurlijk resultaat. Jammer genoeg vallen de haartjes snel uit en is deze methode vrij kostbaar, zeker omdat je de behandeling steeds opnieuw moet herhalen.

TATOEËREN

Een andere manier om met vollere en bredere wenkbrauwen voor de dag te komen, is ze te laten tatoeëren. We hebben het hier over een vorm van permanente make-up zoals we dat bijvoorbeeld ook van de lipliner kennen. Het voordeel hiervan is dat je er geen omkijken meer naar hebt en je je wenkbrauwen niet meer hoeft op te maken. Belangrijk is wel dat het goed wordt gedaan: haartje voor haartje voor een natuurlijk effect. Bovendien is de vorm van wenkbrauwen aan trends onderhevig. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat je deze vorm over een paar jaar niet mooi meer vindt en laat die dan maar eens corrigeren!

MICROBLADING

Microblading is een semi-permanente manier om je wenkbrauwen voller en breder te doen lijken; volgens de experts kom je er één tot drie jaar mee weg. De techniek is vrij nieuw en wint snel aan populariteit. In geval van ‘microblading’, ook wel ‘embroidery‘ of ‘mesjestechniek’ genoemd, wordt er met behulp van flinterdunne naaldjes op een rij (het ‘mesje’) pigment in de vorm van haartjes onder de huid aangebracht. Het geeft een heel natuurlijk effect (als het goed gedaan wordt). Het is een techniek die vooral wordt toegepast in geval van ernstige haaruitval maar die ook steeds meer om puur esthetische redenen wordt gebruikt. Helaas is ook deze methode vrij kostbaar (circa 350 Euro). De haartjes moeten bovendien na verloop van tijd weer worden bijgetekend. Dit is tegelijkertijd een voordeel – je bent minder trendgebonden – en een nadeel – met het oog op de kosten.

