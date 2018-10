We hebben vier hugs per dag nodig om te overleven. Hug me!

Volgens Virginia Satir, een van de belangrijkste gezinstherapeuten van de vorige eeuw, hebben we vier omhelzingen per dag nodig om te overleven. Acht omhelzingen per dag zijn nodig voor ‘maintenance’, het dagelijks onderhoud ofwel: het minimum om je ‘hug gehalte’ op peil te houden. Pas na de achtste omhelzing is er sprake van toegevoegde waarde. Zo stellen twaalf omhelzingen per dag je in staat om te groeien.

“We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.” – Virginia Satir

Verder zouden aanrakingen en omhelzingen pijn kunnen verminderen en genezing kunnen bevorderen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat pasgeboren baby’s zonder liefde en aanrakingen niet levensvatbaar zijn en uit gebrek daaraan kunnen sterven.

Zelf ben ik niet zo’n geweldige hugger maar ik moet toegeven dat ik het heerlijk vind als mijn Indiase yogalerares haar zachte armen spontaan even om mij heenslaat. Zij kent de kracht van een omhelzing. Vaak ook trakteert ze haar leerlingen op een kleine massage of een zachte aanraking. Het voelt troostend en veilig.

Omhelzen doet een heleboel voor ons. Loop het rijtje hieronder maar eens langs:

1. Een omhelzing verlaagt het cortisol niveau in je bloed. Je voelt je minder gestresst!

2. Een omhelzing kan de aanmaak van oxytocine, het liefdeshormoon, stimuleren. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij sociale contacten. Het verhoogt de verbondenheid en werkt als tegenhanger van cortisol, het stress hormoon.

3. Een omhelzing is goed voor je hart. Het verlaagt de bloeddruk!

4. Een omhelzing is een boost voor je eigenwaarde. Er wordt van je gehouden.

5. Een omhelzing verdiept je relatie met anderen.

6. Een omhelzing leert je om te geven en nemen.

7. Een omhelzing doet je spieren ontspannen. Een klein rustpuntje in een lange dag.

8. Een omhelzing maakt blij en kan zelfs een slecht humeur verdrijven.

9. Een omhelzing helpt om even gas terug te nemen. Op hectische dagen helpt het te relativeren. Een flinke hug brengt je terug naar het hier en nu.

10. Een omhelzing zou zelfs zorgen voor een betere balans van het parasympathisch zenuwstelsel.

Kortom, knuffelen is balsem voor lichaam en geest! Dus waar wacht je nog op! Of beter nog: wacht er niet op maar ga zelf tot actie over en geef je dierbaren een extra knuffel! Twaalf per dag weet je nog?