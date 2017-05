Waarom zou hij (of jij) vreemdgaan? 3 Redenen die hem (jou) ertoe kunnen brengen

Hoeveel mensen gaan er niet vreemd? Hoeveel verhalen hoor je niet, ook uit je naaste omgeving? Misschien heb je er zelf wel mee te maken gehad. Vreemdgaan is zo ongeveer aan de orde van de dag. En hoe eenvoudig de feiten ook liggen – hij of zij gaat met iemand die zijn of haar partner niet is -, de redenen erachter zijn complex.



Gewoonlijk worden de redenen waarom iemand zijn partner bedriegt ondergebracht in drie categorieën: men gaat vreemd om 1. persoonlijke redenen, 2. om redenen die te maken hebben met de eigen relatie of 3. vanwege de sterke emoties.

Persoonlijke redenen

Persoonlijke redenen hebben te maken met zich willen bewijzen. De partner die vreemdgaat, voelt de behoefte om aantrekkelijk gevonden te worden, om te fascineren, te verleiden. Of misschien ook om moed te tonen, om zich mooi/knap te voelen en gewaardeerd te worden. In dit geval is overspel om manier om de eigenwaarde te versterken.

Problemen binnen de eigen liefdesrelatie

De tweede reden om vreemd te gaan, is nauw verbonden met problemen binnen de eigen liefdesrelatie. De vreemdgaande partner heeft het idee dat er dingen in zijn of haar relatie ontbreken. Misschien is de spanning eraf, is er geen intimiteit meer of voelt hij of zij zich niet begrepen of gewaardeerd.

Vaak is vreemdgaan met een ander in dit geval de consequentie van vele micro-‘overspelige’-handelingen binnen de eigen liefdesrelatie (de vreemdgaande partner voelt zich bedrogen door de eigen partner omdat steun, intimiteit en communicatie hem of haar worden onthouden). Vreemdgaan is het antwoord daarop, een manier om uiting te geven aan de ontevredenheid en misschien zelfs wel het verdriet over de eigen relatie.

Zoektocht naar sterke emoties

De derde reden om vreemd te gaan heeft alles te maken met een zoektocht naar adrenaline. Er is een onweerstaanbare drang om sterke emoties te beleven, om intensief te leven zoals men al tijden niet meer deed. Het feit dat het ‘verboden’ is, maakt het allemaal nog spannender.

Als je eenmaal weet wat de drijfveer zijn overspel – of dat van jezelf – is, is het gemakkelijk om elkaar te begrijpen. Het kan een eerste stap op het lange pad van elkaar weer terugvinden zijn…

