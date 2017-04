Waarom je blonderen aan pro’s moet overlaten

Blond is mooi! Maar met blonderen kan ook van alles mis gaan. Iedereen die ooit blond is gegaan, kan er wel een verhaal over vertellen.

Marriët Gakes, Nederlands topkleurenspecialist (ook wel ‘Queen of Color’, en dat zegt volgens ons alles) weet er alles van. Al jarenlang werkt ze eraan om ons (en jullie) met haar tips en adviezen ‘hair wise’ of – beter nog – ‘colour wise’ te maken. In dit interview legt ze ons uit wat blonderen is en waarom je het eigenlijk aan de pro’s moet overlaten. Want ga je voor blond, zegt Marriët, zorg er dan voor dat die blondkleur ook echt gorgeous is!



Wat is blonderen?

Alles wat je lichter kleurt en niet gedaan kan worden met traditionele haarverf, is blonderen, vertelt Marriët Gakes. Anders dan men wel denkt, kun je reeds gekleurd haar niet lichter maken door er verf overheen te doen. Doe je een lichtere haarkleur over reeds gekleurd haar doet, dan zal er niets met je haar gebeuren. Wil je lichter gaan, dan zul je moeten blonderen. Alles wat je lichter maakt, is blonderen. Elke vorm van lichter kleuren op reeds gekleurd haar is een vorm van bleaching.

Blonderen is voor pro’s

Blonderen iets is dat je bij voorkeur aan pro’s moet overlaten. De blondeerpoeder die je bij de drogisterij koopt, vertelt Marriët, bevat in de regel vrij hoge percentages waterstofperoxide omdat het op ieders haar resultaat moet geven. Deze hoge percentages vormen een ware aanslag op je haar.

Een goede kapper of kleurspecialist stemt het percentage precies af op jouw haar en het resultaat dat je wilt bereiken. Hij of zij zal kijken hoeveel tinten lichter je wilt en zich afvragen of het wel verstandig is om dit in één keer te doen. Een goede kapper zal altijd voor een zo mild mogelijke aanpak kiezen, tenzij je een extreem resultaat wilt bereiken. In dat geval zal de kapper je uitleggen wat dat voor de kwaliteit van je haar zal betekenen.

Behalve het percentage waterstofperoxide is ook de timing bij thuiskleuren vaak een probleem. Veel mensen zien het opeens heel hard gaan en spoelen de kleuring dan snel uit maar bereiken daarmee vaak niet het gewenste resultaat. Anderen laten het haar te lang opbleken.

Thuiskleuren gaat in de meeste gevallen fout en komt je uiteindelijk vaak duurder te staan. Je hebt er geen idee van hoeveel verf en tijd erin gaat zitten om de schade van thuiskleuren te herstellen.

Wil je je haar blonderen, zoek dan een goede kapper uit en verzeker je ervan dat je kapper je haar op een zo mild mogelijke manier gaat behandelen. Bespreek met je kapper wat je wilt bereiken maar laat je ook uitleggen welke invloed de kleurbehandeling op de kwaliteit van je haar zal hebben.