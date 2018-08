Vrouwenkapsels voor lang haar voor 2018 2019. Kapsel foto’s en trends

Wat gaan de kapsel trends voor herfst winter 2018 2019 voor lang haar doen? Geloof het of niet, er is eigenlijk maar één grote hoofdtrend als het op de haarsnitten en haarcoupes voor lang haar aankomt en dat is: op één lengte geknipte coupes zijn dé trend. Good bye laagjes kapsels en ‘shags’ (jammer want vooral die shag kapsels vonden wij zo leuk). We zijn weer terug bij klassiek lang haar dat je bij voorkeur heel luchtig, losjes en natuurlijk draagt. Een pony mag, maar als je naar de mode catwalks kijkt dan is lang haar zonder pony toch wel echt hét ding van dit seizoen.

De trend is dus lang haar zonder één enkel lengteverschil. Eindelijk een haarcoupe die gemakkelijk aan je kapper valt uit te leggen: ‘Op één lengte, graag!‘ Op z’n hoogst mag er wat beweging in de punten zitten. Voor de kapper is het een fluitje van een cent! En jij… mag de rest van het werk doen, want het mag dan heel eenvoudig klinken, maar er komt meer bij kijken dan je denkt. Je lange manen moeten glanzend en gezond zijn. Regelmatig bijpunten en je haar goed verzorgen is een must. Lang haar vraagt om constante aandacht en moet beschermd worden tegen zon en kou.

Kapsel foto’s lang haar. De styling voor lang, los haar

De steiltang mag je wegleggen. Supersteil haar is er dit seizoen niet bij. Een wat gladdere haarstijl mag wel maar de trend is: lang los haar met een lichte slag, vooral in de punten. Die slag breng je erin met de brede krultang (of ook met de steiltang als je dat handiger vindt). De slag moet er wel verzorgd en gecontroleerd uitzien. Met vlechtjes maken en dan uithalen kom je er dit seizoen niet.

Heb je van jezelf krullen, dan ga je die NIET plat stylen want net zoals het vorig seizoen is de textuur van je eigen haar nog altijd het uitgangspunt.

Verder lijkt de middenscheiding het dit seizoen van de zijscheiding, maar misschien is het wel zo leuk om af en toe van scheiding te wisselen.

Ook met haarstylingsproducten kun je wat variatie in je haar look aanbrengen. Zo zul je op sommige kapsel foto’s hieronder een wat ‘nattere’ textuur en wat sluiker haar zien. Dit soort kapsels hebben een geraffineerder en ‘gelikte’ uitstraling. Helemaal goed voor een feestje, een party of de feestdagen.

Bekijk de kapsel foto’s voor lang haar en doe inspirerende haarideeën op voor jouw nieuwe haarlook!