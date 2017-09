Vrouw & gezondheid. Zo houd je het ‘daar beneden’ jong

In de loop der jaren wordt onze huid slapper en verliest deze elasticiteit. Dit geldt ook voor onze intieme delen. Gelukkig dragen de experts tegenwoordig ook op dit gebied ‘anti-aging’ tips aan die vroegtijdige veroudering kunnen voorkomen.

1. Doe bekkenbodemoefeningen

Doe regelmatig bekkenbodemoefeningen om ook daar beneden in vorm te blijven. Je houdt hiermee je spieren strak. Dit heeft niet alleen een ‘esthetisch’ effect maar bevordert ook je seksleven. Sterke spieren leveren een intenser orgasme op.

Het doen van bekkenbodemoefeningen is heel eenvoudig. Ga rechtop op een stoel zitten, concentreer je op de spieren daarbeneden en span ze aan (je billen en buik doen niet mee). Als je het goed doet, komt je bekkenbodem komt los van de stoel. Houd de spieren vijf seconden aangespannen en ontspan dan weer.

Experts raden aan om deze oefeningen drie maal per dag te doen. Het aantal herhalingen is minimaal vijftien, sommige experts raden zelfs 100 keer per sessie aan.

2. Houd je lichaamsgewicht constant

Net zoals in je borsten en je gezicht neemt ook het vetpercentage in de buitenste delen van je vagina af. Het bekende ‘jo-jo’-effect in lichaamsgewicht heeft, net zoals op de rest van je lichaam, ook daaronder een verslappend effect. Zorg daarom voor een gezond en constant lichaamsgewicht.

3. Blijf seksueel actief

Je lichaam ondergaat in de loop van de tijd veel veranderingen. We hadden het al over de afname van elasticiteit en vet. Ook de (micro)bloedcirculatie vermindert in de loop der jaren en ondergaat vooral in de menopauze veranderingen. Tijdens het bedrijven van de liefde wordt de bloedcirculatie gestimuleerd. Seks is bovendien een ideale manier om je bekkenbodemspieren te trainen. Span ze tijdens het bedrijven van de liefde maar eens flink aan. Als ‘woman on top’ heb je extra controle over deze spieren.

4. Gebruik speciale wasemulsies

Gebruik geen gewone zeep om je vagina te wassen, maar ga voor milde wasemulsies die niet alleen de zuurgraad in stand houden maar die ook het uitdrogen van de huid voorkomen. Een goede weefselconditie is, net zoals dat voor de rest van je lichaamshuid geldt, van groot belang.

5. Een verfje?

Steeds meer vrouwen wagen zich aan een verfje daar beneden om grijze haren te verdoezelen en jong te blijven. Er komen steeds meer specifieke producten hiervoor op de markt, maar enige voorzichtigheid is zeker geboden. Alles afscheren kan ook een optie zijn.