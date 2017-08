Hoe groot is de kans dat hij zal vreemdgaan? Maak je berekening

Het is de nachtmerrie van elke vrouw. Je eigen man in de armen van een ander! Je moet er niet aan denken. En dus heb je vrouwen die zich ervoor afsluiten en zelfs de meest duidelijke signalen van vreemdgaan negeren. Andere vrouwen zien echter al in een vroeg stadium de tekens aan de wand en komen minder snel voor een verrassing te staan. Voor die vrouwen hebben we een lijstje opgesteld aan de hand waarvan je kunt nagaan of je partner ‘geneigd’ is om vreemd te gaan. Hoe meer van de punten hieronder aanwezig zijn, hoe groter de kans (maar het hoeft natuurlijk niet!). De vrouwen die er liever de ogen voor sluiten, kunnen hier maar beter stoppen met lezen :-)

1. Je partner is al eerder vreemdgegaan

Als je partner al eerder vreemd gegaan is (terwijl hij in een relatie was met jou of met een andere partner), dan heeft hij al een barrière doorbroken en is het mogelijk dat hij dit weer zal doen.

2. Je partner is al eerder getrouwd geweest

Uit onderzoeken zou blijken dat eerdere huwelijken de kans op slagen van een nieuwe relatie verminderen.

3. Jullie wonen samen maar zijn niet getrouwd

Uit onderzoeken blijkt dat in samenwonende maar niet getrouwde koppels vaker wordt vreemdgegaan dan in getrouwde koppels.

4. Je partner reist vaak alleen

Gelegenheid maakt de dief. Een man alleen op de reis zou, als de gelegenheid zich voordoet, wel eens in de verleiding kunnen komen. Een vreemde omgeving en een kleine pakkans vergemakkelijken de stap.

5. Jij hebt geen zicht op de geldstroom van je partner

Vreemdgaan laat vaak geldsporen achter. Vreemdgaan wordt simpelweg eenvoudiger als jij geen zicht op zijn administratie (inkomsten en uitgaven) hebt.

6. Hij heeft weinig of geen band met jouw familie

Als je partner een hechte band met jouw familie heeft, er sprake is van respect en genegenheid, dan vormt dit voor jou een extra bescherming tegen mogelijke ontrouw. Is deze band er niet, dan heeft hij op dit front maar weinig te verliezen.

7. Hij bezoekt sociale netwerken en erotische websites

Deze houding laat zien dat hij op zoek is naar nieuwe (mogelijk vrouwelijke) contacten en nieuwe (seksuele) emoties.

8. Jullie hebben een ongelukkig huwelijk

Een ongelukkige relatie is de perfecte voedingsbodem voor vreemdgaan. Hij zoekt compensatie bij een ander.

9. Jullie seksleven laat te wensen over

Er zijn mannen die menen dat, als ze thuis niet aan hun trekken komen, dit een ‘uitstapje’ rechtvaardigt. (Lees ook: Leven als broer en zus)

10. Hij is de veertig gepasseerd en heeft last van het ouder worden

Niet alle mannen gaan even gemakkelijk met ouder worden om. Sommige mannen gaan in de periode na de veertigste bevestiging zoeken bij (andere) vrouwen. Lees meer over mannen en ouder worden